TBMM Başkanı Şentop, güvenlik soruşturması kanun teklifindeki oylamayı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, güvenlik soruşturması kanun teklifinin maddelerine geçilmesi oylamasıyla ilgili yapılan itirazın, Meclis Başkanlık Divanı toplantısında ele alındığını belirterek, "Karar, Başkanlık tezkeresiyle açıklanacak. Karar oy çokluğuyla. Oylamayla ilgili İçtüzük 13. maddeye göre önemli bir yanlışlık olduğu tespiti yönünde ve bunun Genel Kurulun oyuna sunulması. Genel Kurul, tekrarlanması yönünde bir irade ortaya koyarsa tekrarlanacak." dedi.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin Genel Kuruldaki görüşmelerinde, teklifin maddelerine geçilmesinin kabul edilmemesinin ardından yapılan itiraz üzerine, Meclis Başkanlık Divanı toplandı.

TBMM Başkanı Şentop, toplantının ardından gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, bu yöndeki itirazın ilk olmadığını, 1997, 2015 ve daha önce de benzer durumların yaşandığını anımsattı.

Divandaki katip üyeler arasında bir ihtilafın olması üzerine, elektronik oylamaya geçilmesi gerektiğini ifade eden Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yönde 1998'de, 2016'da Başkanlık Divanı'nca alınmış kararlar var. İçtüzük hükmü de bunu gerektiriyor. Bu itirazın haklı, haksız vesaire olduğuna, yöneten başkan karar veremez. İtiraz var mı yok mu? Bir itiraz olduğu görüntülerde var. Dolayısıyla bu itirazı sorgulamak İçtüzüğe göre hakkı değil. Dolayısıyla itiraz olduğunda bir karar vermeden elektronik oylamaya geçilmesi gerekiyor.

Bu konuyla ilgili olarak İçtüzüğün 13. maddesine göre, Başkanlık Divanı'na bir itiraz yapma hakkı var. Bu itiraz üzerine, Başkanlık Divanı toplanıyor. Bu konuda bir karar alıyor. Bu karar, Genel Kurulun oyuna sunuluyor. Genel Kurul, bunun üzerine yeniden karar sonucuna göre oylama yapabiliyor. Bunun örnekleri olmuş. Peki, toplantı hemen mi yapılır? Evet, aynı gün içerisinde de yapılmış. 3 Mart 2015'te HDP'li arkadaşların talebi üzerine, Meclis Başkanı, Başkanlık Divanı'nı aynı gün içerisinde toplamış, bir karar verilmiş. Daha öncekilerde de talep üzerine, kısa zaman içerisinde toplandığı vaki."

"Meclis iradesi" bağlamındaki tartışmaları, tamamen manipülatif tartışmalar olarak gördüğünü dile getiren Şentop, Meclis iradesinin oylamaya yansıyanın olduğunu, burada oylamanın kendisiyle ilgili bir tartışmanın bulunduğunu vurguladı. Mustafa Şentop, "Burada mesele, Meclis iradesinin doğru yansıtılıp yansıtılmadığı, doğru tespit edilip edilmediği noktasında bir tartışmadır. Bu tartışma aşılmadıkça, Meclis iradesi şu yöndeydi, bu yöndeydi demek yanlış olur. O tamamen ön yargıyla hareket etmektir." diye konuştu.

Özgür Özel'e tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, kendisine yönelik açıklamalarını da değerlendiren Şentop, şunları söyledi:

"Bugün bazı grup başkanvekillerinin açıklamalarını da gördüm. Bir arkadaşımızın yaptığı çok tuhaf değerlendirmeler... 'Meclis Başkanı koşarak gelmiş, boncuk boncuk terliyor.' falan. Evet, ben bir sıkıntı olduğunu, yanlış uygulama olduğunu gördüm. İzliyorum çünkü Genel Kurulu. Bunu fark ettiğim anda koşa koşa giderim, bu benim görevimdir. Görevimin gereğini de yaparım. Fakat bu Mecliste insanların konuşmalarıyla, hareketleriyle, koşturmalarıyla, fizik durumlarıyla ilgili olarak en son değerlendirme yapacak, espri yapacak kişi o arkadaşımızdır. Kendisine, konuşurken aynaya bakmasını öneriyorum. Bunlar hoş şeyler değil. Fikirlerimizi tartışalım ama birbirimizin halleriyle, durumlarıyla ilgili değerlendirme yapmaya kalkarsak en çok lafı işitecek olan, bu arkadaşımızın kendisidir. Meclis Başkanı olarak daha fazla seviyeyi düşürmek istemem ama bu işi çok da iyi yapabileceğimi burada ifade etmek isterim. Pişman ederim."

TBMM Başkanı Şentop, Başkanlık Divanı kararının ne yönde olduğunun sorulması üzerine, "Karar, Başkanlık tezkeresiyle açıklanacak. Karar oy çokluğuyla. Oylamayla ilgili İçtüzük 13. maddeye göre önemli bir yanlışlık olduğu tespiti yönünde ve bunun Genel Kurulun oyuna sunulması, oradan çıkacak karara göre, oylamanın yenilenmesine yönelik. Genel Kurul, tekrarlanması yönünde bir irade ortaya koyarsa tekrarlanacak. Başkanlık Divanının kararı, Başkanlık Tezkeresi olarak Genel Kurula gidecek ve Başkanlığın sunuşları kısmında okunacak. Sonra bununla ilgili oylama yapılacak. Ona göre karar verilecek." açıklamasında bulundu.

Daha önce Anayasa Mahkemesine benzer olayların gittiğini dile getiren Şentop, Anayasa Mahkemesinin bunu aykırı bulmadığına ilişkin net kararının bulunduğunu kaydetti.

Şentop, Anayasa Mahkemesinin HDP'nin kapatılmasıyla ilgili iddianameyi eksikliklerin tamamlanması için iade etmesiyle ilgili bir soruya ise "O konuya girmek istemiyorum. Bir süreçtir bu. Sanıyorum bazı eksikliklerin tamamlanmasıyla ilgili süreç devam ediyor. Başsavcılık kendine göre çalışmasını yaptıktan sonra tekrar verecektir. Zannediyorum süreci kesintiye uğratan bir husus değil." yanıtını verdi.