TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Veli Camisi'nde namaz kıldı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Veli Camisi'nde namaz kıldı

TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Veli Camisi'nde namaz kıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilen Mustafa Şentop, sabah namazını Ankara Valisi Vasip Şahin ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile birlikte Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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