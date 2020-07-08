TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Veli Camisi'nde namaz kıldı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Veli Camisi'nde namaz kıldı
TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Veli Camisi'nde namaz kıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilen Mustafa Şentop, sabah namazını Ankara Valisi Vasip Şahin ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile birlikte Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı.
TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Veli Camisi'nde namaz kıldı
ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilen Mustafa Şentop, sabah namazını Ankara Valisi Vasip Şahin ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile birlikte Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı.
TBBM Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Şentop, sabah namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı. Meclis Başkanı Şentop'a, Ankara Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı eşlik etti. Namaz çıkışında açıklamada bulunan Şentop, "Meclis başkanlığı seçimiyle beraber yeni başkanlık divanı da belirlendi. Milletimiz için hayırlı olsun" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 08:19 Kaynak: İHA
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