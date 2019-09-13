TBMM Başkanı Şentop, hafızlara belgelerini verdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, imam hatip okullarına ilişkin, "Bu noktada başarı elde edildi. Zaman zaman sağda solda bu okulların başarısından rahatsız olanlar var. Onların rahatsızlığı okullar değil aslında bu milletin değerleri, dinidir. Doğrudan ona saldırma gücünü kendilerinde göremedikleri için dinin tezahürü olan, yansıması olan kurumlara saldırarak bu düşmanlıklarını, husumetlerini göstermekten geri kalmıyorlar." dedi.

Şentop, Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan aralarında 7. sınıf öğrencisi oğlu Ömer Asım Şentop'ın da bulunduğu 42 öğrenciye, hafızlık belgelerini verdi.

Törende konuşan Şentop, buranın Türkiye'de ilk defa hafızlık eğitiminin verildiği okul olduğunu ifade ederek, imam hatip liselerinin tarihi gelişiminin ülkede demokrasinin, milletin itibar kazanmasının ve insan haklarıyla ilgili gelişmelerin de tarihi olduğunu kaydetti.

Ülkede yaşanan darbelerin imam hatip liselerindeki etkisinin hemen görüldüğünü, bu okulların sayısının azaltıldığını dile getiren Şentop, eğitim hayatında devletin değil milletin açtığı kapıyla imam hatip liselerinin doğduğunu bunun 2002'ye kadar bu şekilde sürdüğünü, o döneme kadar devlet bütçesinin yaptığı imam hatip lisesinin bulunmadığını söyledi.

Şentop, 2002'den sonra imam hatip liseleri binalarının devlet tarafından yapıldığını vurgulayarak, 1940'larda bazı köylerde namaz kıldırmak bir yana cenaze yıkayacak ve defnedecek din adamının bile bulunmadığını, ancak bu pratik ihtiyaçtan ziyade esas olanın milletin değerlerini de bilen insanların eğitim sisteminde yetişmesi ihtiyacı olduğunu anlattı.

İmam hatip okullarının hedefinin, dini bilgiler ile milli değerleri de bilen, kültür ve eğitim müfredatını da alan öğrencilerin yetiştirilmesi olduğunu belirten Şentop, "Bu noktada başarı elde edildi. Zaman zaman sağda solda bu okulların başarısından rahatsız olanlar var. Onların rahatsızlığı okullar değil aslında bu milletin değerleri, dinidir. Doğrudan ona saldırma gücünü kendilerinde göremedikleri için dinin tezahürü olan, yansıması olan kurumlara saldırarak bu düşmanlıklarını, husumetlerini göstermekten geri kalmıyorlar." diye konuştu.

"Milletimiz hafızlığa değer veriyor"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kendisinin de imam hatip lisesini bitirdiğini aktararak, diğer okullardaki derslere ilave olarak belli bir seviyenin üzerinde dini ilimlere dair eğitim ve öğretim yapılan bu okullarda yetişenlerin birçok alanda başarılı olduğunu söyledi.

Türk kültüründe hafızlığın ayrı bir yeri olduğunu dile getiren Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hafız, Kur'an-ı Kerim'i zihninde muhafaza eden anlamına geliyor. Bu başka hiçbir dini metne de nasip olmamış istisnai bir özellik. Diğer kitapların tahrip edildiğini söylerken, tahribin sebebi de bu muhafazanın olmamasıdır. Dünya üzerinde milyonlarca insanın Kur'an-ı Kerim'i olduğu gibi hafızalarında taşıdığını biliyoruz. Milletimiz tarihi boyunca hafızlığa çok özel bir yer ve değer vermiştir. Toplumumuz hafızları bu anlamda özel bir yere oturtmuş, çocuklarının hafız olmasına özel özen vermiştir. Her ailede mutlaka buna dair bir teşebbüsün, arzunun olduğunu görüyoruz. Hafızlık tamamlandıktan sonra özel bir törenle kutlanır."

Şentop, Hz. Peygamberin'in hadislerinde sadece hafızlığı yapan kişinin değil, yakın akrabalarının da dünyada ve ahirette sevineceğini müjdelediğini belirtti.

"İddialarınızı, bilgilerinizi, hedeflerinizi yeniden şekillendirin"

Dünyanın önemli bir dönüm noktasından geçtiğine, nüfusta dengeleri değiştiren gelişmelerin olduğuna, nüfus projeksiyonlarının medeniyet merkezinin nereye kaydığına dair bir fikir verdiğine işaret eden Şentop, bunların yakın gelecekte ekonomik, siyasi anlamda dünyada meydana gelecek değişiklikleri gösterdiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Şentop, gençlere, "Siz, yeni bir dünyanın kurulacağı günlerin içerisinde yer alacak, ona şekil vereceksiniz. İddialarınızı, bilgilerinizi, hedeflerinizi yeniden şekillendirin. Türkiye'nin de büyük bir yer edineceği yeni bir dünya düzenine doğru kendinizi hazırlamanız gerekiyor." diye seslendi.

Başarının temel esaslarına değinen Şentop, "Hem zihni anlamda hem fiziki anlamda sağlıklı olmaktır. Manevi anlamda birtakım hedeflerinin, iddialarının olması lazım. Gelecekte devlete ve millete, mazlumlara, İslam dünyasına hizmet edebilecek bir iddianın içerisinde olmalı. Kendimize büyük hedefler koymalıyız. İnsanlar hedeflerinin büyüklüğüne göre değer kazanırlar. Bu hedef ne kadar yüksek tutulursa başarı da o zaman gerçekleşir. Diğeri ise yöntem bilmektir. Belli bir disiplin içerisinde tekrarlarla çalışmak. Hafızlık aslında bunu öğretiyor. Tekrar yapmadınız mı kaybediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Şentop, gençlere Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in "Gençlerle Baş Başa" kitabını okumaları tavsiyesinde bulundu.

"Hem Kuran'ı ezberliyorlar hem de derslerini görüyorlar"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, törenin ardından yaptığı açıklamada, oğlu Ömer Asım'ın son cüzünü pazartesi günü tamamlayacağını söyledi.

İmam hatip liselerinde hafızlık eğitiminin verildiğini anımsatan Şentop, "Burada Kur'an-ı Kerim'i hem ezberliyorlar hem de ikinci kademe olarak 5. ve 6. sınıf derslerini görüyorlar. Bu yeni bir uygulama sayılır. Burası da ilk uygulamayı başlatan okullardan. Milletimizin çocuklarını hafız olarak yetiştirmede birtakım idealleri, hedefleri var. Bunu her yerde görüyoruz. Babam da hafızdı. Benim de çocuklarımdan birisini hafız yapma arzum vardı. Ömer Asım, bunu kendisi de istedi. Yeni eğitim ve öğretim yılının bütün çocuklarımız, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve bütün milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.