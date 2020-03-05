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TBMM Başkanı Şentop: "Hakaret etmek, fikir ifade hürriyeti kapsamında bir iş değildir"
7 saat önce
-TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un soruları cevaplaması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, trafik kazasında vefat eden hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşinin Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:18 Kaynak: AA
-TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un soruları cevaplaması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, trafik kazasında vefat eden hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşinin Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde basın mensuplarının sorularını cevapladı.
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