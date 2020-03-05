TBMM Başkanı Şentop: "Hakaret etmek, fikir ifade hürriyeti kapsamında bir iş değildir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop: 'Hakaret etmek, fikir ifade hürriyeti kapsamında bir iş değildir' - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "Hakaret etmek, fikir ifade hürriyeti kapsamında bir iş değildir"

7 saat önce

-TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un soruları cevaplaması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, trafik kazasında vefat eden hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşinin Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

-TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un soruları cevaplaması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, trafik kazasında vefat eden hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşinin Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

TBMM Başkanı Şentop: Hakaret etmek, fikir ifade hürriyeti kapsamında bir iş değildir

Mustafa Şentop, İsmail Coşar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:18 Kaynak: AA
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