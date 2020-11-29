"Hakaret sözlerinin bir milletvekilinin ağzından çıkmış olması esef vericidir" - Son Dakika

"Hakaret sözlerinin bir milletvekilinin ağzından çıkmış olması esef vericidir"
29.11.2020 15:54
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Hakaret sözlerinin bir milletvekilinin ağzından çıkmış olması esef vericidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Hakaret sözlerinin bir milletvekilinin ağzından çıkmış olması esef vericidir. Kınıyorum" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir televizyon kanalında yayınlanan programda, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına karşı gerçekleştirilen hakaret söylemleri hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordumuz; milletimizin gözbebeğidir. Bu millet bazı konularda ihtilaf edebilir ama ordumuz söz konusu olunca tek yürek olur. Milletimizin hiçbir ferdi ordumuza hakaret etmez, ettirmez. Hakaret sözlerinin bir milletvekilinin ağzından çıkmış olması esef vericidir. Kınıyorum" ifadelerini kullandı.
-İHA-
Son Dakika Fortuna Sittard, Vitesse'ye yenildi! Gözler, tüm takımı kovacağı iddia edilen Acun'a çevrildi MSB'den CHP'li vekilin "Türk ordusu satılmıştır" sözlerine videolu gönderme: Asil milletimizin hizmetindeyiz Son Dakika! RTÜK, CHP'li vekilin Türk ordusuna yönelik "satılmış" sözlerini sarf ettiği yayına ilişkin inceleme başlattı Sokak ortasında tartıştığı arkadaşını başından vurarak öldürdü Son Dakika! Ankara'da yarından itibaren resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak Ermenistan ordusundan alçak tuzak! Geri çekildikleri bölgelere binlerce mayın bırakmışlar Kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu