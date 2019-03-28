Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Halı Saha Maçı Yaptı

TBMM Başkanı Şentop, Halı Saha Maçı Yaptı

55 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'daki ziyaretlerine halı saha maçıyla ara verdi.

TBMM Başkanı Şentop, Halı Saha Maçı Yaptı, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'daki ziyaretlerine halı saha maçıyla ara verdi.

Çerkezköy ilçesinde esnafı ziyaret eden ve Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen toplantıya katılan Şentop, buradaki programlarının ardından Çorlu ilçesine geldi.

İlçedeki bir spor tesisinde mola veren Şentop, buradaki vatandaşlarla sohbet etti, daha sonra halı saha maçına katıldı.

Maç öncesi saha kenarında ısınan Mustafa Şentop'un vuruşuyla başlayan maçta, bürokratlar ve gazeteciler karşılaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:52 Kaynak: AA

Eğitim Bir Sen, Tekirdağ, Mustafa Şentop, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekirdağ Kayıp İhbarı Yapılan Çocuk, Kanepenin Arkasından Çıktı Son Dakika! Havalimanında Başörtülü Kadınlara Hakaret Eden Kişi Gözaltına Alındı Erdoğan'dan Ülkü Ocaklarına Sürpriz Ziyaret BM'den Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı çağrısı: Kamuya açık yargılayın!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 23:47:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Halı Saha Maçı Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]