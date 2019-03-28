TBMM Başkanı Şentop, Halı Saha Maçı Yaptı
55 dakika önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'daki ziyaretlerine halı saha maçıyla ara verdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Tekirdağ
'daki ziyaretlerine halı saha maçıyla ara verdi. Çerkezköy
ilçesinde esnafı ziyaret eden ve Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen toplantıya katılan Şentop, buradaki programlarının ardından Çorlu
ilçesine geldi.
İlçedeki bir spor tesisinde mola veren Şentop, buradaki vatandaşlarla sohbet etti, daha sonra halı saha maçına katıldı.
Maç öncesi saha kenarında ısınan Mustafa Şentop'un vuruşuyla başlayan maçta, bürokratlar ve gazeteciler karşılaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:52 Kaynak: AA
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