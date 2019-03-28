Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Halı Saha Maçı Yaptı - Tekirdağ

TBMM Başkanı Şentop, Halı Saha Maçı Yaptı - Tekirdağ

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'daki ziyaretlerine halı saha maçıyla ara verdi.

TBMM Başkanı Şentop, Halı Saha Maçı Yaptı - Tekirdağ, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'daki ziyaretlerine halı saha maçıyla ara verdi.

Çerkezköy ilçesinde esnafı ziyaret eden ve Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen toplantıya katılan Şentop, buradaki programlarının ardından Çorlu ilçesine geldi.

İlçedeki bir spor tesisinde mola veren Şentop, buradaki vatandaşlarla sohbet etti, daha sonra halı saha maçına katıldı.

Maç öncesi saha kenarında ısınan Mustafa Şentop'un vuruşuyla başlayan maçta, bürokratlar ve gazeteciler karşılaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:40 Kaynak: AA

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