Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop: "Harekat, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin memleketlerine veya Suriye'de...
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop: 'Harekat, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin memleketlerine veya Suriye'de...

TBMM Başkanı Şentop: "Harekat, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin memleketlerine veya Suriye'de...

34 dakika önce

TBMM Başkanı Şentop: "Harekat, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin memleketlerine veya Suriye'de istedikleri yere güvenli ve gönüllü geri dönmelerini kolaylaştırmaya yönelik uluslararası çabayı yine uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda ve ilgili BM kuruluşlarının eş...

TBMM Başkanı Şentop: "Harekat, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin memleketlerine veya Suriye'de istedikleri yere güvenli ve gönüllü geri dönmelerini kolaylaştırmaya yönelik uluslararası çabayı yine uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda ve ilgili BM kuruluşlarının eş güdümünde destekleyecektir"

İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı'nda konuştu.

TBMM Başkanı Şentop: Harekat, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin memleketlerine veya Suriye'de...

Birleşmiş Milletler, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:49 Kaynak: İHA
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