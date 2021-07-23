TBMM Başkanı Şentop, Hatay'ın anavatana katılışının yıldönümü vesilesiyle bir mesaja yayımladı - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'ın anavatana katılışının yıldönümü vesilesiyle bir mesaja yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop, Hatay'ın anavatana katılışının yıldönümü vesilesiyle bir mesaja yayımladı. Şentop yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Birinci Dünya Savaşı sürecinde işgal edilen ve 21 yıl boyunca anavatanımızdan ayrı kalan Hatay'ın 23 Temmuz 1939 tarihinde yeniden Anadolu'nun ayrılmaz bir parçası olma kararı almasının yıldönümünü kutluyorum.

Lozan Barış Anlaşması imzalanırken anavatandan ayrı kalan ve statüsü sonraya bırakılan Hatay vilayetimizin aidiyeti Hatay Cumhuriyeti Meclisi'nin 23 Temmuz 1939 tarihinde aldığı karar ile tespit edilmiş ve Lozan Anlaşması'nda eksik kalan bir bakiyemiz daha Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmıştır.

Kadim yurdumuz Hatay'ın Anadolu'nun vazgeçilmez bir parçası olduğunun tespiti hususunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün siyasi ve askeri kararlılığının büyük bir etkisi olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarından zarar gören Almanya'nın yeni bir dünya savaşına hazırlandığı süreçte Avrupa'da paylaşım savaşı başlayacağını öngören Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ileri görüşlü devlet adamlığı, askeri ve diplomatik öngörüleri ile Hatay vilayetimizin Anadolu topraklarına katılmasının önünü açmıştır.

Savaşı göze almadan barışın temin edilemeyeceği azmi ve kararlılığı ile Fransızların Hatay'dan çekilmesinin temin edildiği süreçte Türkiye Cumhuriyeti Lozan Anlaşması'ndan sonra savaşsız en önemli uluslararası başarıya imza atmıştır.

Bugün vesilesiyle inançlar ve kültürler itibarıyla farklılıkların barış içinde hoşgörülü bir şekilde yaşamasına imkan tanıyan Hatay vilayetimizin anavatanın ayrılmaz bir parçası olmasının 82'nci yılını kutluyorum.

Hatay vilayetimizin anavatana katılmasında büyük hissesi olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Hatay Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı merhum Tayfur Sökmen'i, Hatay Cumhuriyeti Meclisi'nin Başkanı Abdülgani Türkmen'i ve Başbakan Abdurrahman Melek ile birlikte kutlu kararda hissesi olan bütün üyeleri rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

(Musa Erdoğan/İHA)