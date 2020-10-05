TBMM Başkanı Şentop: Hayvan hakları konusunda kapsamlı bir düzenlemenin geleceğine inanıyorum - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "En kısa zamanda hayvan hakları konusunda kapsamlı, ortak bir düzenlemenin geleceğine ve kanunlaşacağına inanıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TBMM'de hayvanların haklarının korunması ile alakalı Meclis Araştırması Komisyonu'nun ortak bir kararla kurulduğunu ve kapsamlı bir rapor hazırladığını bildirdi. Şentop, "Bu rapor 16 Ocak 2020'de Genel Kurul'da görüşülmüştü. Rapordaki tespitlerden de hareketle, kapsamlı bir kanun düzenlemesi yapılmalıdır. Halen TBMM'de farklı komisyonlarda 27'nci dönemde verilmiş 35 adet kanun teklifi bulunmaktadır. Bütün parti gruplarının katkı sağlayacağı kapsamlı bir düzenlemenin faydalı olacağına inanıyorum. Bu mülahazayla, partilerimizin grup yöneticileriyle bugün görüştüm; hepsinin olumlu yaklaşımından memnuniyet duydum. En kısa zamanda hayvan hakları konusunda kapsamlı, ortak bir düzenlemenin geleceğine ve kanunlaşacağına inanıyorum" dedi.