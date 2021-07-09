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TBMM Başkanı Şentop: "Hayvanlara yapılan eziyetler, işkenceler verilen zararlarla ilgili hapis cezası getirildi" - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "Hayvanlara yapılan eziyetler, işkenceler verilen zararlarla ilgili hapis cezası getirildi"

09.07.2021 18:04

TBMM Başkanı Şentop: "Hayvanlara yapılan eziyetler, işkenceler verilen zararlarla ilgili hapis cezası getirildi" "Şuanda baktığımızda müsilaj ile ilgili bir görüntü ortada kalmamış" Tekirdağ'a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hayvan Hakları Kanunu süreci ile ilgili konuşarak, "Hayvanlara...

TBMM Başkanı Şentop: "Hayvanlara yapılan eziyetler, işkenceler verilen zararlarla ilgili hapis cezası getirildi"

"Şuanda baktığımızda müsilaj ile ilgili bir görüntü ortada kalmamış"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hayvan Hakları Kanunu süreci ile ilgili konuşarak, "Hayvanlara yapılan eziyetler, işkenceler verilen zararlarla ilgili ceza getirildi. Hapis cezası getirildi" dedi.

Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Tekirdağ'a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hayvan Hakları Kanunu süreci ve Marmara'daki müsilaj konusuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Şentop kaymakamlık ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, "Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde bir araştırma komisyonu kurulmuş. Bu komisyonumuz uzun bir çalışma yaptı. Hem işin uzmanlarıyla hem de çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla görüşüldü. Hayvan hakları bağlamında tüm dünyada farklı görüşlerden gruplar var, insanlar var. Bunları hepsi dinlendi. Sonuç itibarıyla bir yaklaşım üzerine gitmemiz gerekiyordu. Kanun düzenlenmesi yaparken, tüm toplumun, herkesin kabul görebileceği vicdanen benimseyebileceği bir düzenleme olması gerekir. Böyle bir düzenleme yapıldı şuan. Belediyelerimize bazı yükümlülükler getirildi. Hayvanlara yapılan eziyetler, işkenceler verilen zararlarla ilgili ceza getirildi. Hapis cezası getirildi. Ben, bunda çok önemli bir aşama kat edildiğinin kanaatindeyim. Bir göreceğiz. İhtiyaç olduğu takdirde yeniden değerlendirilir. Araştırma komisyonumuz iyi bir çalışma yaptı" dedi.

"Müsilaj ile ilgili bir görüntü ortada kalmamış"

Marmara'daki müsilaj ile ilgilide konuşan Şentop, "Şuanda baktığımızda müsilaj ile ilgili bir görüntü ortada kalmamış. Şüphesiz bakanlığımızın yürüttüğü çalışmalarında faydası var. Marmara Denizinin etrafında birçok şehrimiz var. Bu şehirlerin evsel atıkları, sanayi attıkları tabi temizlenerek denize veriliyor. Sonuçta denizin yükü çok ağır. Çok daha fazla hassasiyet içerisinde olmamız gerekiyor. Bu müsilaj meselesi çok dikkatimizi çekecek bir tablo olarak karşımıza çıktı" diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop: Hayvanlara yapılan eziyetler, işkenceler verilen zararlarla ilgili hapis cezası getirildi
TBMM Başkanı Şentop: Hayvanlara yapılan eziyetler, işkenceler verilen zararlarla ilgili hapis cezası getirildi
TBMM Başkanı Şentop: Hayvanlara yapılan eziyetler, işkenceler verilen zararlarla ilgili hapis cezası getirildi
TBMM Başkanı Şentop: Hayvanlara yapılan eziyetler, işkenceler verilen zararlarla ilgili hapis cezası getirildi
TBMM Başkanı Şentop: Hayvanlara yapılan eziyetler, işkenceler verilen zararlarla ilgili hapis cezası getirildi
TBMM Başkanı Şentop: Hayvanlara yapılan eziyetler, işkenceler verilen zararlarla ilgili hapis cezası getirildi
TBMM Başkanı Şentop: Hayvanlara yapılan eziyetler, işkenceler verilen zararlarla ilgili hapis cezası getirildi
TBMM Başkanı Şentop: Hayvanlara yapılan eziyetler, işkenceler verilen zararlarla ilgili hapis cezası getirildi
TBMM Başkanı Şentop: Hayvanlara yapılan eziyetler, işkenceler verilen zararlarla ilgili hapis cezası getirildi
TBMM Başkanı Şentop: Hayvanlara yapılan eziyetler, işkenceler verilen zararlarla ilgili hapis cezası getirildi

Mustafa Şentop, Hayvan Hakları, Tekirdağ, Hoşköy, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop: 'Hayvanlara yapılan eziyetler, işkenceler verilen zararlarla ilgili hapis cezası getirildi' - Son Dakika


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