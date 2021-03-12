TBMM Başkanı Şentop, HDP'li Gergerlioğlu'nun kesinleşen yargı kararının Meclis'e geldiğini bildirdi - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, HDP'li Gergerlioğlu'nun kesinleşen yargı kararının Meclis'e geldiğini bildirdi

12.03.2021 12:25
TBMM Başkanı Şentop, HDP'li Gergerlioğlu'nun kesinleşen yargı kararının Meclis'e geldiğini bildirdi, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kesinleşen yargı kararıyla ilgili dosyasının Meclis'e geldiğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kesinleşen yargı kararıyla ilgili dosyasının Meclis'e geldiğini söyledi.

Şentop, İstiklal Marşı'nın 100. yılı dolayısıyla Birinci TBMM Binası'nda düzenlenen tören sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Bugün İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı, aynı zamanda 12 Mart muhtırasının da yıl dönümü. Neler söylersiniz?" sorusu üzerine Şentop, dönemin şartlarında yürütülen İstiklal Mücadelesini en iyi ifade eden, en canlı yansıtan şiir olması sebebiyle İstiklal Marşı'nın kabul edildiğini kaydetti.

İstiklal Marşı'nın etkili, heyecanlı bir marş olduğunu belirten Şentop, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle, minnetle, şükranla andı.

Şentop, İstiklal Mücadelesini yürüten, kumandanlık eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, mücadelenin kahramanlarına, şehitlerine, ebediyete intikal etmiş gazilerine rahmet diledi.

İstiklal Marşı'nın milli mutabakat metni olduğunun altını çizen Şentop, "Zaman zaman tartışılır anayasa, anayasanın ideolojisi. Anayasanın bir ideolojisi olacaksa o ideoloji İstiklal Marşı'dır. Nitekim anayasa da değişmez hükümler arasında İstiklal Marşı'nı muhafaza etmektedir." diye konuştu.

12 Mart 1971'de Türkiye'nin bir askeri müdahaleyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Şentop, bu süreçte, 12 Eylül ve 27 Mayıs gibi bütünüyle TBMM'nin feshedilmediğini, bir muhtırayla hükümetin düşürülmesinin hedeflendiğini hatırlattı.

TBMM Başkanı Şentop, 12 Mart sonrası dışarıdan bakanlar kurulu kurdurulup, yaklaşık 2 yıl boyunca Türkiye'nin "uzaktan kumanda" ile vesayetçi bürokratların yönetiminde idare edildiğini anlatarak, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçmesinin önemine işaret etti.

"Eksikler varsa incelenir"

Bütün darbeleri olduğu gibi 12 Mart'ı da lanetleyen Şentop, Türkiye'de bir daha darbecilerin ortaya çıkamayacağına, darbeci zihniyetlerin hayat imkanı bulamayacağına inandığını söyledi.

Şentop, milletin 15 Temmuz'da bir daha darbecilere ve iş birlikçilerine müsaade etmeyeceğini çok açık bir şekilde gösterdiğini ifade etti.

"Meclis'te Kadına Şiddet Komisyonu kuruldu. Çalışma takvimi nasıl olacak?" sorusuna Şentop, "Üye bildirmesi gerekecek siyasi partilerin. Onlar üye bildirdikten sonra komisyon önce başkan seçecek ve görev taksimi yapacak. Ondan sonra çalışmalarına başlar." yanıtını verdi.

Mustafa Şentop, Samsun'da kadına yönelik şiddet görüntülerini anımsatarak, "Bu konuda, hukuki düzenlemede eksiklikler varsa onlar da incelenir. Uygulamayla ilgili sorunlar varsa onlar da komisyon tarafından değerlendirilecektir. Ortaya çıkan raporu ilgili kurumlarımızla paylaşacağız." dedi.

"Fezlekelerle ilgili komisyon bir çalışma takvimi belirledi mi?" sorusunun yöneltildiği Şentop, "Meclis Başkanlığı, Meclis'e gelen fezlekeleri Karma Komisyona sevk ediyor. Ondan sonraki aşama, Karma Komisyon Başkanlığımızın çalışma aşamasıdır." cevabını verdi.

"HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kesinleşen yargı kararı Meclis'e geldi mi?" sorusu üzerine Şentop, şunları kaydetti:

"Dün akşam gelmiş Meclis'e. Onu da değerlendireceğiz. Yargıtay kesin hükmü verdikten sonra ilk derece mahkemesine gidiyor, orada dosyanın şekli tekemmülü sağlanıyor, ondan sonra Adalet Bakanlığı üzerinden Cumhurbaşkanlığına gidiyor, oradan da TBMM'ye geliyor. Normal usul budur, dün akşam itibarıyla gelmiş."

Şentop, "Ne zaman Genel Kurul'a gelecek?" sorusunu, "Ona bakalım, önce bir göreyim ben dosyayı, ondan sonra." şeklinde yanıtladı.

Halkların Demokratik Partisi, Mustafa Şentop, Mart, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, HDP'li Gergerlioğlu'nun kesinleşen yargı kararının Meclis'e geldiğini bildirdi - Son Dakika


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