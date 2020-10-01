TBMM Başkanı Şentop, hediye kılıçla 'döner' kesti - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, hediye kılıçla 'döner' kesti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni yasama yılı nedeniyle Meclis'i ziyaret eden Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı Mehmet Mercan ve yöneticilerin kendisine hediye ettiği kılıçla döner kesti.

TBMM Başkanı Şentop, hediye kılıçla 'döner' kesti, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni yasama yılı nedeniyle Meclis'i ziyaret eden Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı Mehmet Mercan ve yöneticilerin kendisine hediye ettiği kılıçla döner kesti.

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Uluslararası Döner Federasyonu yönetimi, yeni yasama yılı nedeniyle TBMM'yi ziyaret etti. Federasyon Başkanı Mehmet Mercan ve yöneticiler, TBMM Bahçe Lokantası'nda milletvekillerine döner ikramında bulundu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da etkinliğe katıldı. Mehmet Mercan ve federasyon yöneticileri, Şentop'a bir kılıç hediye etti. Şentop, kılıçla döner keserek, davetlilere ikramda bulundu.


TBMM Başkanı Şentop, hediye kılıçla 'döner' kesti
TBMM Başkanı Şentop, hediye kılıçla 'döner' kesti
TBMM Başkanı Şentop, hediye kılıçla 'döner' kesti

Mustafa Şentop, Mehmet Mercan, TBMM, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 22:14 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, hediye kılıçla 'döner' kesti - Son Dakika


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