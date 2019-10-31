Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop: "Hem teknoloji hem verimlilik aslında birbirini destekleyen bir arada olması...
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop: 'Hem teknoloji hem verimlilik aslında birbirini destekleyen bir arada olması...

TBMM Başkanı Şentop: "Hem teknoloji hem verimlilik aslında birbirini destekleyen bir arada olması...

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı açılılışı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı açılılışı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Şentop: Hem teknoloji hem verimlilik aslında birbirini destekleyen bir arada olması...

Ankara Ticaret Odası, Mustafa Şentop, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:07 Kaynak: AA
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