TBMM Başkanı Şentop: Hiç kimse, TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: Hiç kimse, TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz

21.03.2021 10:24
TBMM Başkanı Şentop: Hiç kimse, TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Meclis'ten çıkarılmasına ilişkin, "Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dahilinde yapılır ve yapılmıştır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Meclis'ten çıkarılmasına ilişkin, "Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dahilinde yapılır ve yapılmıştır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yargı kararı okunarak milletvekilliği düştüğü için Mecliste eylem yapan HDP'li Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şentop, Gergerlioğlu'nun 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan kesinleşmiş yargı kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunarak milletvekiliğinin düştüğünü anımsatarak, "Daha sonra oturumu yöneten Başkanvekilince milletvekili sıfatını kaybeden Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Genel Kurul Salonu dışına çıkması gerektiği belirtilmiş ve TBMM İdare Amirleri göreve davet edilmiştir. Devam eden süreçte Ömer Faruk Gergerlioğlu Genel Kurul Salonu dışına çıkmamış, TBMM Genel Kurulu çalışmalarına devam edememiş ve 17.3.2021 günlü 60'ıncı birleşim, TBMM İçtüzüğü'nün 68'inci maddesi uyarınca saat 16.05'te kapanmıştır. Birleşim kapanma saati olan 16.05'ten sonra Ömer Faruk Gergerlioğlu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grubu üyesi yaklaşık 30 milletvekili ile birlikte ellerinde çeşitli sloganların yazılı olduğu dövizlerle Genel Kurul Salonunda beklemeye devam etmişler ve saat 19.26'da Genel Kurul salonundan çıkış yapmışlardır" dedi.

'TUTANAKLAR ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA İLETİLDİ'Şentop, daha sonra Gergerlioğlu, HDP'li bazı milletvekilleri ve danışmanların HDP Grup toplantı salonuna geçiş yaptığını belirterek, şunları kaydetti: "Genel Kurul Salonundan parti grubu toplantı salonuna geçiş esnasında kalabalık içerisindeki bazı kişilerin 'biji serok apo' sloganları attığı tespit edilmiştir. 18.3.2021, 19.3.2021, 20.3.2021 tarihlerinde TBMM'den ayrılmayan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun söz konusu tarihlerde değişik zaman dilimlerinde sosyal medya platformları üzerinden canlı yayınlar yaptığı ve video yayınları gerçekleştirdiği, basın açıklamaları yaptığı, aralarında bazı milletvekillerinin TBMM'ye kayıtsız (hukuka aykırı) şekilde girişini sağladıkları kişilerin de bulunduğu çok sayıda ziyaretçiyi kabul ettiği ve bu eylemlerini Anayasa Mahkemesi'nin hakkında vereceği karara kadar kesintisiz şekilde sürdüreceğini çeşitli vesilelerle beyan ettiği hususları tespit edilmiştir. 17.3.2021-20.3.2021 tarihlerini kapsayan süre zarfında, TBMM İçtüzüğü'nün 167'nci maddesi hükmü uyarınca, 'eski milletvekili' sıfatıyla TBMM Yerleşkesi'nde bulunmasına binaen Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında TBMM Başkanlığı'nca gerekli tutanaklar tutulmuş, başka herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir. Diğer taraftan söz konusu tutanaklar TBMM Genel Sekreterliği tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiştir."'MECLİS'İ EYLEM ALANI OLARAK KULLANMAYA KALKMASI KABUL EDİLEMEZ'

Şentop, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısıyla, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Gergerlioğlu'nun ifadesinin alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiğini belirterek, "Bu talimat kapsamında, TBMM İçtüzüğü'nün 164'üncü ve 170'inci maddeleri hükmü gereğince Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun TBMM Koruma Dairesi Başkanlığı'nda görevli polis memurları aracılığıyla yakalanarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarına teslim edilmesine ve bu suretle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 21.3.2021 günlü, soruşturma yazısının gereğinin yerine getirilmesine TBMM Başkanlığı'nca izin verilmiştir. Anayasaya göre milletvekilliği kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin Meclis'i eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez. Tamamen Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerinin gereği olarak yapılan bir işleme karşı TBMM çatısı altında bir eylemin devamına ve Meclis'in terörize edilmeye çalışılmasına müsaade edilmeyeceği bilinmelidir. Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dahilinde yapılır ve yapılmıştır" ifadesini kullandı.


Halkların Demokratik Partisi, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Mustafa Şentop, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop: Hiç kimse, TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz - Son Dakika


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