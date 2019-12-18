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TBMM Başkanı Şentop: "Hukuki altyapı olarak TÜRKPA'yı güçlendiriyoruz"
6 saat önce
TÜRKPA toplantsından detaylar TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması BAKÜ - Azerbaycan'da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 9. Genel Kurulu Toplantısı sonrasında katılımcı meclis başkanları basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:26 Kaynak: AA
TÜRKPA toplantsından detaylar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması BAKÜ - Azerbaycan'da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 9. Genel Kurulu Toplantısı
sonrasında katılımcı meclis başkanları basın toplantısı düzenledi.
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