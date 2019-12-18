TBMM Başkanı Şentop: "Hukuki altyapı olarak TÜRKPA'yı güçlendiriyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop: 'Hukuki altyapı olarak TÜRKPA'yı güçlendiriyoruz' - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "Hukuki altyapı olarak TÜRKPA'yı güçlendiriyoruz"

6 saat önce

TÜRKPA toplantsından detaylar TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması BAKÜ - Azerbaycan'da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 9. Genel Kurulu Toplantısı sonrasında katılımcı meclis başkanları basın toplantısı düzenledi.

TÜRKPA toplantsından detaylar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması BAKÜ - Azerbaycan'da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 9. Genel Kurulu Toplantısı

sonrasında katılımcı meclis başkanları basın toplantısı düzenledi.

TBMM Başkanı Şentop: Hukuki altyapı olarak TÜRKPA'yı güçlendiriyoruz

Mustafa Şentop, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:26 Kaynak: AA
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