TBMM Başkanı Şentop, Hz. Süleyman Camii'ni ziyaret etti
1 saat önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı dolayısıyla geldiği Diyarbakır'da, Hz. Süleyman Camii'ni ziyaret etti.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:04 Kaynak: İHA
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop
, Ramazan Bayramı
dolayısıyla geldiği Diyarbakır
'da, Hz. Süleyman Camii'ni ziyaret etti.
TBMM Başkanı Şentop, Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere Diyarbakır'a geldi. Sur
ilçesinde bulunan Hz. Süleyman Camii'nde sahabeler türbesini ziyaret eden Şentop, daha sonra cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaştı. Şentop, vatandaşlarla bayramlaşmasından sonra Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu
, AK Parti
Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker
, Oya Eronat
, Ebubekir Bal
, eski Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu
, STK
temsilcileri ve bölge iş insanlarıyla kahvaltıda bir araya gelerek bayramlaştı. Meclis Başkanı
Şentop, daha sonra İçkale valilik makamında şeref defterini imzaladı. - DİYARBAKIR
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