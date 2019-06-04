Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Hz. Süleyman Camii'ni ziyaret etti
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TBMM Başkanı Şentop, Hz. Süleyman Camii'ni ziyaret etti

1 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı dolayısıyla geldiği Diyarbakır'da, Hz. Süleyman Camii'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, Hz. Süleyman Camii'ni ziyaret etti, System.String[]
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı dolayısıyla geldiği Diyarbakır'da, Hz. Süleyman Camii'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere Diyarbakır'a geldi. Sur ilçesinde bulunan Hz. Süleyman Camii'nde sahabeler türbesini ziyaret eden Şentop, daha sonra cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaştı. Şentop, vatandaşlarla bayramlaşmasından sonra Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, eski Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, STK temsilcileri ve bölge iş insanlarıyla kahvaltıda bir araya gelerek bayramlaştı.

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Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:04 Kaynak: İHA
Türkiye, Ramazan Bayramı, Diyarbakır, Güncel
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