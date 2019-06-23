Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, iBB Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak yenilenen...
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TBMM Başkanı Şentop, iBB Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak yenilenen...

1 saat önce

TBMM Başkanı Şentop, iBB Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak yenilenen İBB Başkanlığı seçimlerini kazanması nedeniyle tebrik etti.

TBMM Başkanı Şentop, iBB Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak yenilenen..., System.String[]
TBMM Başkanı Şentop, iBB Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak yenilenen İBB Başkanlığı seçimlerini kazanması nedeniyle tebrik etti. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:32 Kaynak: İHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Politika
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