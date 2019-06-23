TBMM Başkanı Şentop, iBB Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak yenilenen...
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TBMM Başkanı Şentop, iBB Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak yenilenen İBB Başkanlığı seçimlerini kazanması nedeniyle tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:32 Kaynak: İHA
TBMM Başkanı Şentop, iBB Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu
'nu telefonla arayarak yenilenen İBB Başkanlığı seçimlerini kazanması nedeniyle tebrik etti. - ANKARA
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