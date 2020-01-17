TBMM BAŞKANI ŞENTOP İDLİB'E YOLA ÇIKAN YARDIM TIR'LARINI UĞURLAMA TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika

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TBMM BAŞKANI ŞENTOP İDLİB'E YOLA ÇIKAN YARDIM TIR'LARINI UĞURLAMA TÖRENİNE KATILDI
7 saat önce
Feridun AÇIKGÖZ/Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, toplanan yardımların TIR'larla İdlib'e gönderilmesi için düzenlenen uğurlama törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:44 Kaynak: DHA
Feridun AÇIKGÖZ/
Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, toplanan yardımların TIR'larla İdlib'e gönderilmesi için düzenlenen uğurlama törenine katıldı. Esenler
'den 100 TIR hedefiyle İdlib için başlatılan "Haydi Esenler, İdlib İçin Kardeşlik Vakti!" Kampanyası'nda toplanan yardımlardan oluşan yardım konvoyu için Esenler Dörtyol
Meydanı'nda saat 14.00'de uğurlama töreni düzenlendi. Törene
TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Törende ayrıca, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu
, Deniz Feneri Derneği
Genel Başkanı Mehmet Cengiz
, İHH
Genel Başkanı Bülent Yıldırım
ve Kızılay
Genel Müdürü İbrahim Altan
da yer aldı. Düzenlenen törenin ardından yardım TIR'ları yola çıkarıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Programdan görüntü
-Konuşmalar
-Genel ve detaylar
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