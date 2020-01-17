TBMM Başkanı Şentop İdlip'e yola çıkan yardım TIR'larını uğurlama törenine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop İdlip'e yola çıkan yardım TIR'larını uğurlama törenine katıldı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop İdlip'e yola çıkan yardım TIR'larını uğurlama törenine katıldı

6 saat önce

Feridun AÇIKGÖZ/ TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, toplanan yardımların TIR'larla İdlib'e gönderilmesi için düzenlenen uğurlama törenine katıldı.

TBMM Başkanı Şentop İdlip'e yola çıkan yardım TIR'larını uğurlama törenine katıldı, System.String[]

Feridun AÇIKGÖZ/ TÜRKİYE  Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, toplanan yardımların TIR'larla İdlib'e gönderilmesi için düzenlenen uğurlama törenine katıldı.

Esenler'den 100 TIR hedefiyle İdlib için başlatılan "Haydi Esenler, İdlib İçin Kardeşlik Vakti!" Kampanyası'nda toplanan yardımlardan oluşan yardım konvoyu için Esenler Dörtyol Meydanı'nda saat 14.00'de uğurlama töreni düzenlendi. Törene  TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Törende ayrıca, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan da yer aldı. Düzenlenen törenin ardından yardım TIR'ları yola çıkarıldı.


Mustafa Şentop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:53 Kaynak: DHA
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