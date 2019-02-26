Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı Şentop ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Bir Araya Geldi

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın karşılanması TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın görüşmesinden detay görüntüler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın çıkışı TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın karşılanması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın görüşmesinden detay görüntüler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın çıkışı TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:38 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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