TBMM Başkanı Şentop ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Bir Araya Geldi
1 saat önce
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın karşılanması TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın görüşmesinden detay görüntüler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın çıkışı TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın karşılanması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın görüşmesinden detay görüntüler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın çıkışı TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:38 Kaynak: AA
Kenan Sofuoğlu: Birisi Kapısını Açarken Aracım Çizilsin İstemem
Son Dakika! Benzine İndirim Geldi
Erdoğan'dan HDP'li Sezai Temelli'ye Sert Tepki: Sen Türkiye'yi Terk Et
Kurucusunun Gül ve Davutoğlu Olduğu Söylenen YeniBirParti'den İlk Açıklama Geldi