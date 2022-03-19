TBMM BAŞKANI ŞENTOP İLİM YAYMA VAKFI'NIN GENEL KURULUNA KATILDI - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM BAŞKANI ŞENTOP İLİM YAYMA VAKFI'NIN GENEL KURULUNA KATILDI

19.03.2022 14:17

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı 51. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı 51. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Şentop, milletle devletin bütünleşmesinin önemine dikkat çekerek, Türkiye'de milletin değerleriyle devletin değerlerinin bütünleştiği dönemlerde önemli hamlelerin yapılabildiğine vurgu yaptı.

İlim Yayma Vakfı 51. olağan genel kurulu, Vefa'da yenilenen Vakıf Genel Merkez binası Yücel Çelikbilek Konferans salonunda gerçekleştirildi. Kurula Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, vakfın kurucu üyeleri, bağışçıları, iş insanlarından Ahmet Albayrak, Ahmet Nur Çebi, Ali Kibar, Ali Ülker, Ender Koçak, Nail Olpak ve Şekib Avdagiç ile kurucu üyeler katıldı.

Burada konuşan Şentop, Türkiye'nin kazandığı büyük zaferlere ve gerçekleştirdiği büyük hamlelere yer vererek bir gün önce 18 Mart Deniz Zaferi'nin yıl dönümü törenlerine katılım sağladıklarını anlattı. Çanakkale'de kazanılan zaferin önemine işaret eden Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Çanakkale 1915 köprüsünün de önemli eserlerden biri olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'de milletin değerleriyle devletin değerlerinin bütünleştiği dönemlerde önemli hamlelerin yapılabildiğini belirten Şentop, "Milletin değerleriyle devletin değerlerinin bütünleşmesi suretiyle bizim Türkiye olarak hamle yaptığımız bir dönemin önü açılıyor. Türk tarihinde ne zaman milletin değerleriyle devletin değerleri bütünleşmiş o zaman bizim hamle dönemlerimiz açılmış. Malazgirt'ten bugüne kadar, İstiklal Harbimiz, Milli Mücadele böyledir. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı böyledir. Ne zaman ki millet ve devlet değerler bazında birleşmiş ise o zaman hamle yapabilecek gücü, kudreti bulabilmişiz" diye konuştu.

YORUMLAR
500
TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel, Girişimcilik Zirvesi 2022'de konuştu Açıklaması TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel, Girişimcilik Zirvesi 2022'de konuştu Açıklaması TBMM Başkanı Şentop, İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuştu TBMM Başkanı Şentop, İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuştu

Yücel Çelikbilek, Ahmet Albayrak, Mustafa Şentop, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM BAŞKANI ŞENTOP İLİM YAYMA VAKFI'NIN GENEL KURULUNA KATILDI - Son Dakika


Son Dakika
14:04 Üzerine kırmızıyla çarpı attılar! Ukrayna Ordusu: Rusya'nın 5. komutanını da öldürdük
13:50 Fenerbahçe'de kalenin yeni veliahtı Atahan Arslan
13:47 Yoksa yaşıyor mu? Diyarbakırlı Faruk, Sinop'ta yaşanan selde kaybolmuştu: WhatsApp'taki hareket umutları artırdı!
13:36 Firari hükümlü türkü söyleyip sosyal medyadan paylaşınca, yakayı ele verdi! 35 yıl cezası varmış
13:34 Putin'in montunun fiyatı gündem oldu: Rusya'daki asgari ücretin 25 katı!
09:36 İyiliksever genç, soğuk havada çorap satan yaşlı kadının tüm ürünlerini satın aldı: Üşümüşsün, git bugün dinlen!
13:18 Arabeskin kraliçesi kim? Sosyal medyada oylama yapılıyor
13:14 HDP'den ayrılan Ayhan Bilgen "Sessizlerin Sesi"ni ilan etti: Eski bakan Müslüm Doğan da var
13:03 Chelsea için teklif süreci sona erdi, Bayrak teklif vermedi: Yanlış anlaşılma olmuş
12:53 Tarım Kredi Kooperatifi patatesi kasada 50 kuruş fazlaya sattı, cezayı yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 14:29:25. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM BAŞKANI ŞENTOP İLİM YAYMA VAKFI'NIN GENEL KURULUNA KATILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement