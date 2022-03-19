TBMM BAŞKANI ŞENTOP İLİM YAYMA VAKFI'NIN GENEL KURULUNA KATILDI - Son Dakika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı 51. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Şentop, milletle devletin bütünleşmesinin önemine dikkat çekerek, Türkiye'de milletin değerleriyle devletin değerlerinin bütünleştiği dönemlerde önemli hamlelerin yapılabildiğine vurgu yaptı.

İlim Yayma Vakfı 51. olağan genel kurulu, Vefa'da yenilenen Vakıf Genel Merkez binası Yücel Çelikbilek Konferans salonunda gerçekleştirildi. Kurula Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, vakfın kurucu üyeleri, bağışçıları, iş insanlarından Ahmet Albayrak, Ahmet Nur Çebi, Ali Kibar, Ali Ülker, Ender Koçak, Nail Olpak ve Şekib Avdagiç ile kurucu üyeler katıldı.

Burada konuşan Şentop, Türkiye'nin kazandığı büyük zaferlere ve gerçekleştirdiği büyük hamlelere yer vererek bir gün önce 18 Mart Deniz Zaferi'nin yıl dönümü törenlerine katılım sağladıklarını anlattı. Çanakkale'de kazanılan zaferin önemine işaret eden Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Çanakkale 1915 köprüsünün de önemli eserlerden biri olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'de milletin değerleriyle devletin değerlerinin bütünleştiği dönemlerde önemli hamlelerin yapılabildiğini belirten Şentop, "Milletin değerleriyle devletin değerlerinin bütünleşmesi suretiyle bizim Türkiye olarak hamle yaptığımız bir dönemin önü açılıyor. Türk tarihinde ne zaman milletin değerleriyle devletin değerleri bütünleşmiş o zaman bizim hamle dönemlerimiz açılmış. Malazgirt'ten bugüne kadar, İstiklal Harbimiz, Milli Mücadele böyledir. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı böyledir. Ne zaman ki millet ve devlet değerler bazında birleşmiş ise o zaman hamle yapabilecek gücü, kudreti bulabilmişiz" diye konuştu.