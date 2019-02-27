Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, İlk Ziyaretini Memleketine Yapacak

TBMM Başkanı Şentop, İlk Ziyaretini Memleketine Yapacak

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk ziyaretini memleketi Tekirdağ'a gerçekleştirecek.

TBMM Başkanı Şentop, İlk Ziyaretini Memleketine Yapacak, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk ziyaretini memleketi Tekirdağ'a gerçekleştirecek.

Geçen Pazar günü Meclis Başkanı seçilen Mustafa Şentop'un gezi programı netleşti. Meclis'te tebrikleri kabul eden Mustafa Şentop, ilk ziyaretini memleketi Tekirdağ'a gerçekleştirecek. Cuma günü Tekirdağ'a gitmesi beklenen Mustafa Şentop'un, Pazartesi günü de  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) günübirlik ziyarette bulunması planlanıyor. KKTC'den sonra Azerbaycan'a gidecek olan Mustafa Şentop, burada 2 gün kalacak. Şentop, ailesinin Makedonya'dan Türkiye'ye göç etmesi nedeniyle buraya da bir gezi düzenleyecek.

ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:29 Kaynak: DHA

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