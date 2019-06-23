Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, İmamoğlu'nu tebrik etti
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TBMM Başkanı Şentop, İmamoğlu'nu tebrik etti

55 dakika önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.

TBMM Başkanı Şentop, İmamoğlu'nu tebrik etti, System.String[]


Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu telefon ile arayarak, yenilenen İstanbul seçimlerini kazanması nedeniyle tebrik etti.

ANKARA,-


İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:46 Kaynak: DHA
İstanbul, Mustafa Şentop, Ekrem İmamoğlu, Güncel
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