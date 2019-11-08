TBMM Başkanı Şentop: "İnsan değerini cüzdan kalınlığıyla tartmaktadırlar"
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MİKTA Parlamento Başkanları zirvesi kapsamında düzenlenen "Ticaret ve Yatırım" konulu 5. oturumda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:17 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MİKTA Parlamento Başkanları zirvesi kapsamında düzenlenen "Ticaret ve Yatırım" konulu 5. oturumda konuştu.
AK Partili vekil Durgut: Araçta çocuk varken sigara içmek, çocuk haklarının korkunç bir ihlali TBMM'de Müge Anlı'ya tepki göstermek için Zazaca konuşan HDP'li Vekil Erdal Aydemir'e tepki TBMM, Aksaray'da otizmli çocukların yuhalandığı iddiasını araştıracak Ankara'da hesabı fazla bulan 5 kişi, pavyona molotof kokteyli ile saldırdı