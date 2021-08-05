TBMM Başkanı Şentop, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü - Son Dakika

? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İran'ın 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılmak üzere beraberindeki heyet ile geldiği İran'da Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop'u İran Meclisi Tebriz Milletvekili Ruhullah Mütefekkir Azad ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs havalimanında karşıladı. TBMM Başkanı Şentop'un, İran'ın 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile görüşmesinin ardından Reisi'nin Meclisteki yemin törenine katılması bekleniyor.