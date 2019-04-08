TBMM Başkanı Şentop İran Meclis Başkanı Laricani'yle Görüştü
2 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Katar'ın başkenti Doha'da İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Katar
'ın başkenti Doha
'da İran Meclis Başkanı Ali Laricani
ile bir araya geldi.
İran Meclisi Haber Ajansından (ICANA) yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kurulunda bir araya gelen Şentop ile Laricani, görüş alışverişinde bulundu.
Cumartesi günü başlayan PAB 140. Genel Kuruluna 160 ülkeden 2 bin 200 kişi katılıyor. Genel kurul 10 Nisan
'a kadar sürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:54 Kaynak: AA
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