TBMM Başkanı Şentop, İran Meclis Başkanı Laricani ile basın açıklamasında bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, İran Meclis Başkanı Laricani ile basın açıklamasında bulundu - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, İran Meclis Başkanı Laricani ile basın açıklamasında bulundu

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile basın açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile basın açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, İran Meclis Başkanı Laricani ile basın açıklamasında bulundu

Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:14 Kaynak: AA
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