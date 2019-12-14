TBMM Başkanı Şentop, İran Meclis Başkanı Laricani ile basın açıklamasında bulundu - Son Dakika

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TBMM Başkanı Şentop, İran Meclis Başkanı Laricani ile basın açıklamasında bulundu
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile basın açıklamasında bulundu. Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:14 Kaynak: AA
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