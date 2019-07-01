TBMM Başkanı Şentop: "İş birliği anlayışıyla, bölgemizin sorunlarına etkin çözümler getirmek için...
15 dakika önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Parlamentarizmin Gelişmesi Forumu'na katılarak bir konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:39 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Uluslararası Parlamentarizmin Gelişmesi Forumu'na katılarak bir konuşma yaptı.
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