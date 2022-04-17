İSTANBUL-TBMM BAŞKANI ŞENTOP İŞ İNSANLARI İLE İFTAR YAPTI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-TBMM BAŞKANI ŞENTOP İŞ İNSANLARI İLE İFTAR YAPTI

17.04.2022 01:00

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Asrın İş Adamları Derneği'nin düzenlediği iftar programında, iş insanları ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Asrın İş Adamları Derneği'nin düzenlediği iftar programında, iş insanları ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Asrın İş Adamları Derneği'nin(ASRİAD) Bakırköy'de düzenlediği iftar programına katıldı. İftar programına Şentop'un yanı sıra ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avgadiç ve birçok dernek üyesi katıldı. Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından oruçlar açıldı. ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman ve İTO Başkanı Şekib Avgadiç'in selamlama konuşmalarının ardında kürsüye TBMM Başkanı Mustafa Şentop geldi.

"15 TEMMUZ İSTİSNAİ BİR HAREKETTİ"

Şentop konuşmasında 15 Temmuz'un halk harekeleri tarihi açısından önemine değinirken, "Bizim birliğimiz beraberliğimiz millet olarak tahkim etme meselesidir. Bunu büyük ölçüde başardık. Bunun böyle olduğunu da ispat ettik 15 Temmuz'da. 15 Temmuz'da farklı siyasi görüşlerden bütün insanlar sokaklara döküldü. 15 Temmuz insanlık tarihinde de halk hareketleri açısından da çok istisnai bir hareketti. Çünkü halk hareketleri genelde devlete karşı gelişmiştir tüm dünyada. 15 Temmuz'daki halk hareketi ise devleti korumaya yönelik gelişmiş bir harekettir. Halk hareketleri tarihinin de istisnai bir tablosudur. Bu milletimizin hangi konuda birlik olduğunu göstermesi bakımında çok önemli bir hadisedir. Devlete, hükümete, anayasal düzene sahip çıkma noktasında milletimizin kararlılığını burada müşahade ettik" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tablo hediye etti. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

İSTANBUL-TBMM BAŞKANI ŞENTOP İŞ İNSANLARI İLE İFTAR YAPTI
İSTANBUL-TBMM BAŞKANI ŞENTOP İŞ İNSANLARI İLE İFTAR YAPTI
İSTANBUL-TBMM BAŞKANI ŞENTOP İŞ İNSANLARI İLE İFTAR YAPTI
İSTANBUL-TBMM BAŞKANI ŞENTOP İŞ İNSANLARI İLE İFTAR YAPTI
İSTANBUL-TBMM BAŞKANI ŞENTOP İŞ İNSANLARI İLE İFTAR YAPTI
İSTANBUL-TBMM BAŞKANI ŞENTOP İŞ İNSANLARI İLE İFTAR YAPTI
İSTANBUL-TBMM BAŞKANI ŞENTOP İŞ İNSANLARI İLE İFTAR YAPTI
İSTANBUL-TBMM BAŞKANI ŞENTOP İŞ İNSANLARI İLE İFTAR YAPTI
İSTANBUL-TBMM BAŞKANI ŞENTOP İŞ İNSANLARI İLE İFTAR YAPTI

YORUMLAR
500
Bülent Arınç isim vermeden bazı siyasetçileri eleştirdi: Bize düşen siyasetçi olarak bir sorunu görmektir, inkar etmemektir Bülent Arınç isim vermeden bazı siyasetçileri eleştirdi: Bize düşen siyasetçi olarak bir sorunu görmektir, inkar etmemektir Yunus Emre Enstitüsü Fas'ta engelliler için iftar verdi Yunus Emre Enstitüsü Fas'ta engelliler için iftar verdi

Mustafa Şentop, 15 Temmuz, Türkiye, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-TBMM BAŞKANI ŞENTOP İŞ İNSANLARI İLE İFTAR YAPTI - Son Dakika


Son Dakika
00:58 Yaşadığı sakatlık nedeniyle gözyaşları içinde karşılaşmayı terk etmişti! Pelkas'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
00:33 Millet İttifakı'na destek vereceğini açıklayan Muharrem İnce, sadece tek bir konu için söz istedi
23:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sanatçılarla iftar yemeğinde bir araya geldi
23:47 Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'i hangi takımın istediğini açıkladı
23:38 Arda Güler'in attığı penaltının detaylarını İsmail Kartal paylaştı: Miguel Crespo ile haber yolladım
23:14 Minibüsle otobüs çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralı
23:08 Arda Güler'den bir ilk! Kadıköy'de taraftarı önünde gol sevinci yaşadı
23:04 CHP'nin kendi anketinde çarpıcı detaylar: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'ndan 1 ila 3 puan önde
22:48 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış: Merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar
22:40 Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti! Sarı-lacivertliler yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 01:08:12. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-TBMM BAŞKANI ŞENTOP İŞ İNSANLARI İLE İFTAR YAPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement