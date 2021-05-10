TBMM Başkanı Şentop: "İşgalci İsrail tam anlamıyla bir devlet terörü uyguluyor" - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, işgalci İsrail'in, tam anlamıyla bir devlet terörü uyguladığını belirterek, "BM ve tüm dünya yine sessiz. Herkes sussa da biz Türkiye olarak hiçbir zaman susmayacağız." ifadelerini kullandı.

Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, işgalci İsrail'in, tam anlamıyla bir devlet terörü uyguladığını kaydetti.

İsrail savaş uçaklarının Kuzey Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 çocuğun şehit olduğunu belirten Şentop, "BM ve tüm dünya yine sessiz. Herkes sussa da biz Türkiye olarak hiçbir zaman susmayacağız." ifadelerine yer verdi.