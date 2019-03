TBMM Başkanı Şentop: "İşin boyutu sadece bir katliam hadisesi değil, bunun arkasındaki zihniyettir, düşüncedir""Bu katilin yazmış olduklarına bakacak olursak bir İslam karşıtlığı, İslam düşmanlığının ne kadar öne çıktığını görüyoruz"TBMM Başkanı Mustafa Şentop 'dan Yeni Zelanda 'da yaşanan saldırıya ilişkin açıklamaİSTANBUL - Yeni Zelanda'da yaşanan saldırıya ilişkin konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İşin boyutu sadece bir katliam hadisesi değil. Bunun arkasındaki zihniyettir, düşüncedir. Bu katilin yazmış olduklarına bakacak olursak. Bir İslam düşmanlığının ne kadar öne çıktığını görüyoruz. Üzüntü verici olan tabi böyle manyak katiller dünyanın her yerinde olabilirler. Bunun münferit bir hadise olmadığını böyle katillere, teröristlere imkan veren zehirli bir zeminin batıda maalesef mevcut olduğunu görüyoruz" dedi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fatih Sultan Mehmet 'in türbesini ziyaret etti. Şentop ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni Zelanda'da yaşanan saldırıya ilişkin konuşan Şentop, "Orada vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnsanların manevi olarak en huzurlu, rahat olması gereken mekanda, bir zamanda terörist, cani tarafından katledildiler. Namaz'da, ibadet esnasında katledilenler manevi anlamda şehir mertebesindedir. Fakat işin boyutu sadece bir katliam hadisesi değil. Bunun arkasındaki zihniyettir, düşüncedir. Bu katilin yazmış olduklarına bakacak olursak. Bir İslam karşıtlığı batılı anlamıyla islamofobi, İslam düşmanlığının ne kadar öne çıktığını görüyoruz. Üzüntü verici olan tabi böyle manyak katiller dünyanın her yerinde olabilirler. Bunun münferit bir hadise olmadığını böyle katillere, teröristlere imkan veren zehirli bir zeminin batıda maalesef mevcut olduğunu görüyoruz" diye konuştu."Hedeflerinin başına Türkiye 'yi ve bu toprakları koyuyor"Hedeflerinin başına Türkiye'yi koyduklarını belirten Şentop, "Daha dikkat çekici husus da şu; bu islamafobi İslam düşmanlığı, İslam karşıtlığı bu caninin, teröristin yazdıklarında da görülmektedir ki aynı zamanda hedeflerinin başına Türkiye'yi ve bu toprakları koyuyor. Böyle bir zihniyetin dünyada politikacılar, yazar çizerler arasında da olduğunu görüyoruz. İslam düşmanlığıyla beraber Türkiye düşmanlığı bu topraklarda ortaya çıkmış. Müslüman Türk kimliği ve tabi onlarla beraber caninin yazdığı metinde de görüyoruz. Çok önemli bir metin değil ama bir zihniyeti göstermesi bakımından ip uçları taşıyor. Bu topraklar bu camilerle mezar taşlarıyla bize aitliği tespit edilmiş topraklardır. Türkiye'yi İstanbul 'u Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ı hedef alan bu tür anlayışların bu tür müfrit fikirlerin düşüncelerin sahipleri bilmelidir ki hiç bir zaman bu topraklara Cumhurbaşkanımıza meşru devlet başkanına bu şekilde bir husumet besleyenlerin iflah olması mümkün değil" ifadelerini kullandı."İnşallah bu olaylar aklımızı başımıza getirir"Geçtiğimiz gün Fas 'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ile ilgili konuşan Şentop, "Fas bizim FETÖ karşısındaki tavrımızı Türkiye'de bu konuda yaşananları 15 Temmuz başta olmak üzere yakından bilen ve ilk anlayan kabul eden ülkelerden birisiydi. Bizim taleplerimiz üzerine tavır aldılar. Oradaki FETÖ ile ilişkili olan okullar olmak üzere çeşitli yapılanmaların çalışmalarına son verdiler. Orada bütün İslam dünyasının sorunlarını dile getirdik. Bu konuların çoğunda İslam ülkelerinin hemen hepsinin mutabık olduğunu gördük. Şunu üzülerek ifade edeyim ortak bir bildiri ortaya çıkmadı. Böyle bir zamanda yani İslam ülkelerinin toplu bir saldırı altında olduğu bir zamanda bir araya gelemeyen temsilcilerin, siyasetçilerin ne zaman bir araya geleceklerini orada da sorduk. Bu yaşadığımız olayların bir sebebi olarak da görüyorum, bu dağınıklığı. 2 milyar civarında ki bir dünya da bir nüfusa sahip İslam dünyasının muhtelif devletlerin kendi öz nefislerini muhatap alan saldırılar karşısında bir araya gelmekten başka bir çaresi yok. Bu saldırıları teşvik edende bu dağınıklıktır. İnşallah bu olaylar aklımızı başımıza getirir. Daha kararlı bir şekilde dünya barışı için hizmet edecek bir anlayışı ortaya koyarız" dedi.