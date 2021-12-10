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TBMM Başkanı Şentop, İSİPAB 16. Konferansı'nın kapanış oturumunda konuştu Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, İSİPAB 16. Konferansı'nın kapanış oturumunda konuştu Açıklaması

10.12.2021 21:48
TBMM Başkanı Şentop, İSİPAB 16. Konferansı'nın kapanış oturumunda konuştu Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, günümüz gerçeklerinin insanlığın karşısına yeni sınamalar çıkardığını, İslam dünyası olarak bunlara karşı ancak ortak adımlar atılarak kalıcı çözümler bulunabileceğini belirterek, "Devralmış bulunduğumuz İSİPAB Dönem Başkanlığımız süresince İslam dünyasını...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, günümüz gerçeklerinin insanlığın karşısına yeni sınamalar çıkardığını, İslam dünyası olarak bunlara karşı ancak ortak adımlar atılarak kalıcı çözümler bulunabileceğini belirterek, "Devralmış bulunduğumuz İSİPAB Dönem Başkanlığımız süresince İslam dünyasını yakından alakadar eden konularda parlamenter mekanizmaları bu anlayışla ve süratle devreye sokmaya yönelik çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Şentop, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Paylaşım, Vicdan ve İslam: Filistin, Göç ve Afganistan" temasıyla düzenlenen İSİPAB 16'ncı Konferansı'nın kapanış oturumundaki konuşmasında, ev sahipliği yaptıkları konferansı başarıyla tamamlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Gerçekleştirdikleri oturumlarda, Filistin, Afganistan ve göç konuları başta olmak üzere İslam alemini yakından ilgilendiren pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Şentop, uluslararası alanda şahit oldukları köklü değişiklikleri dikkate aldıklarında, İslam ülkeleri olarak bu dönüşüme kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını ifade etti.

Mustafa Şentop, bu dönüşümün aktif bir öznesi olmanın ve İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı hayati meselelerin çözümü için hep birlikte çaba göstermenin herkesin dini vazifesi, vecibe-i insaniyet ve vicdaniyeden olduğunu belirtti.

Şentop, "Günümüz gerçekleri, insanlığın karşısına her geçen gün yeni sınamalar çıkartıyor. İslam dünyası olarak bunlara karşı ancak ortak adımlar atarak kalıcı çözümler bulabiliriz. Devralmış bulunduğumuz İSİPAB Dönem Başkanlığımız süresince İslam dünyasını yakından alakadar eden konularda parlamenter mekanizmaları bu anlayışla ve süratle devreye sokmaya yönelik çabalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

İSİPAB çatısı altında parlamenter düzeyde ortaya koydukları gayretlere tüm üye ülkelerin desteklerini sürdüreceğine inancının tam olduğunu vurgulayan Şentop, "Bu vesileyle, Filistin davası, Kudüs, Afganistan bağlamında dayanışma gösterilmesiyle İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, terör, düzensiz göç, salgın, iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında iş birliği yapılması gibi hususlarda bugün kabul ettiğimiz İstanbul Bildirisi'nde vücut bulan ortak irademiz ve kararlarımızda, tüm parlamenterlerimize katkıları dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bu toplantıların, İslam dünyasında var olan tefrikaların bertaraf olmasına ve ümmetin vahdetinin sağlanmasıyla birlikte meşveret mekanizmalarının artırılmasına vesile olmasını temenni eden Şentop, İSİPAB 17. Konferansı'nda Tunus'ta bir araya gelineceğini sözlerine ekledi.

Mustafa Şentop, Filistin, İslam, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, İSİPAB 16. Konferansı'nın kapanış oturumunda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, İSİPAB 16. Konferansı'nın kapanış oturumunda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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