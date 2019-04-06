TBMM Başkanı Şentop, İsipab Danışma Toplantısı Sonrası Soruları Yanıtladı
1 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Danışma Toplantısı'na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:53 Kaynak: AA
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