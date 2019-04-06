Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, İsipab Danışma Toplantısı Sonrası Soruları Yanıtladı

TBMM Başkanı Şentop, İsipab Danışma Toplantısı Sonrası Soruları Yanıtladı

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Danışma Toplantısı'na katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Danışma Toplantısı'na katıldı. Şentop, Katarlı medya mensuplarının sorularını da yanıtladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:53 Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Doha, Katar, Güncel
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