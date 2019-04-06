Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, İsipab Danışma Toplantısı'na Katıldı - Mücadele Önerileri

TBMM Başkanı Şentop, İsipab Danışma Toplantısı'na Katıldı - Mücadele Önerileri

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Danışma Toplantısı'na katılarak bir konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Danışma Toplantısı'na katılarak bir konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:31 Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Doha, Katar, Güncel
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