TBMM Başkanı Şentop, İskeçe Müftülüğünü ziyaret etti
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TBMM Başkanı Şentop'un uçaktan inişi ve karşılama Ziyaretten detaylar TBMM Başkanı Şentop'un açıklaması Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, Türk siyasetçi merhum Doktor Sadık Ahmet'in kabri başında yapılacak anma törenine katılmak için gerçekleştirdiği Yunanistan...
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:19 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'un uçaktan inişi ve karşılama
Ziyaretten detaylar
TBMM Başkanı Şentop'un açıklaması Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop
, Türk siyasetçi merhum Doktor Sadık Ahmet
'in kabri başında yapılacak anma törenine katılmak için gerçekleştirdiği Yunanistan
ziyareti kapsamında İskeçe Müftülüğünü ziyaret etti.
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