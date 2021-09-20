TBMM Başkanı Şentop, İspanya Meclis Başkanı Meritxell Batet ile görüştü Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin üye olmasıyla AB'nin güçleneceğini ve uluslararası planda etkin bir jeopolitik aktör olacağını belirterek, "Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin bölgenin güvenlik, istikrar ve refahı bakımından elzem olduğunu" vurguladı.

Şentop, İspanya'nın başkenti Madrid'de İspanya Meclis Başkanı Meritxell Batet ile görüştü.

İspanyol meclisinde gerçekleşen görüşmede Şentop, "iki ülke arasında son dönemde canlanan ilişkilerin parlamentolar arası boyutuna da ivme kazandırmak arzusunda olduklarını" vurgulayarak mevkidaşı Batet'i Türkiye'ye davet etti.

Şentop, Mecliste heyetler arası görüşme sırasında yaptığı konuşmada, "İspanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler oldukça güçlü temellere dayanmaktadır." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, "İspanya'yı kadim bir dost ve stratejik ilişkilere sahip olduğumuz bir ortak olarak görüyoruz. Ayrıca NATO müttefikleri olmamız da bizi yaklaştıran bir diğer unsurdur. İspanya'nın stratejik hedeflerimizden biri olan AB üyeliğimize verdiği destek ve bu konudaki tutarlı ve ilkeli duruşunu takdirle karşılıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'nin üyesi olduğu güçlü bir AB'nin gerek Avrupa gerekse bölgenin güvenlik, istikrar ve refahı bakımından elzem olduğunu düşünüyoruz." diyen Şentop şöyle devam etti:

"Türkiye'nin üye olmasıyla AB'nin güçleneceğini ve uluslararası planda etkin bir jeopolitik aktör olarak oynaması gereken rolü oynayabileceğini görmek gerekmektedir. Buna karşılık AB içerisinde farklı hesaplarla bu amaç konusunda bir zihin karışıklığı yaşandığını görüyoruz. İspanya, AB içerisinde tutarlı bir şekilde Türkiye'nin AB üyeliğinin önemini en iyi anlayan ve bu yönde üyelik sürecimize destek veren ülkeler arasında yer almış ve üyelik sürecimize dair ilkeli bir duruş sergilemiştir."

Şentop, "Önümüzdeki dönemde parlamentolar arası ilişkilerimizin hem ikili temaslar hem de çok taraflı forumlarda artan temas ve iş birliği yoluyla canlılık kazandırılmasının ikili ilişkilerimize derinlik ve kapsam katacağı düşüncesindeyim." şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı ayrıca, "Türkiye ve İspanya arasındaki mevcut iş birliği ve diyaloğun sürdürülebilir kalkınma ve düzensiz göç konularında da geliştirilmesi gerektiğinin" altını çizdi.

Medeniyetler İttifakı

"Avrupa'da aşırı görüşlüler tarafından kullanılan söylemin dozunu arttırdığı ve İslamofobi'nin artması karşısında, Avrupa içinde ve ötesinde toplumsal uyumda ciddi sıkıntıların baş gösterdiği görülmektedir." diyen Şentop, bu tür tehditlere karşı 16 yıl önce Türkiye ve İspanya'nın eş başkanlığında temelleri atılan Medeniyetler İttifakı'na destek sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Şentop, Medeniyetler İttifakı'nın daha da güçlendirilmesi düşüncesinin iki ülke gündeminde olduğunu belirterek, "Bu kapsamda, Medeniyetler İttifakı'nın kuruluş yıldönümünde, yani 14 Temmuz günü, TBMM ve İspanya Parlamentosu olarak ortak bir açıklama yapmak ve girişime desteğimizi teyit etmenin anlamlı olacağını düşünüyorum." mesajı verdi.

Sözde "Ermeni soykırımı" iddiaları

Sözde "Ermeni soykırımı" iddialarının İspanya'da Meclis Genel Kuruluna (2021) ve Dış İlişkiler Komisyonu'na (2020) iki karar tasarısı ile getirildiğini hatırlatan Şentop sözlerine şöyle devam etti:

"Bu tasarılar Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Türkler ile Ermeniler arasında yaşanan 1915 olaylarının İspanya Parlamentosu'nda sözde (soykırım) olarak kabul edilmesiyle ilgilidir. Bu konuda ülkemizin yaklaşımı nettir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu olaylar üzerinde akademik bir tartışmanın cereyan etmekte olduğunun altını çizmiştir. Biz parlamenterler olarak tarihi olaylar konusunda hüküm veremeyiz. Bu tarihçilerin işidir."

Şentop, Türkiye'nin, kendi arşivleri ile Ermenistan ve üçüncü ülkelerdeki arşivlerde 1915 olayları konusunda araştırma yapılması için bir ortak tarih komisyonunun kurulmasını önerdiğini de vurgulayarak, "Söz konusu komisyonun bulguları, bahse konu trajik dönemin her iki tarafta daha iyi ve adil şekilde anlaşılabilmesini sağlayabilecek, Türkler ile Ermeniler arasındaki normalleşmeye katkıda bulunabilecektir. Böylelikle Türk ve Ermeni tarih anlatılarının adil bir hafıza etrafında birbirine yakınlaşmasının yolu da açılabilir." ifadesini kullandı.

Terörle mücadelede iş birliği

Diğer yandan "Terörle mücadele eden iki ülke olarak bu alandaki iş birliğimizi daha da arttırmanın yararına inanıyoruz." diyen Şentop, "Güvenliğimiz için önemli tehdit teşkil eden FETÖ ve PKK/YPG gibi örgütlere karşı ortak mücadelemizin devam edeceğine, İspanya'nın bu konudaki hassasiyetinin süreceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

İspanya'ya 27 yıl sonra TBMM Başkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiren Şentop'a, TBMM Katip Üyesi ve CHP İzmir milletvekili Sevda Erdan Kılıç, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti İzmir Milletvekili ve Türkiye- İspanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Atilla Kaya, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar da eşlik ediyor.