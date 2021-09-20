TBMM Başkanı Şentop, İspanya Senato Başkanı Gil Garcia ile görüştü Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya Senato Başkanı Ander Gil Garcia ile bir araya geldi.

Şentop, İspanya'nın başkenti Madrid'deki resmi temasları kapsamında gerçekleştirdiği görüşmede, İspanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihi ve güçlü temellere dayandığını söyledi.

"İspanya'yı kadim bir dost ve stratejik ilişkilere sahip olduğumuz bir ortak olarak görüyoruz." diyen Şentop, İspanya'nın, Türkiye'nin stratejik hedeflerinden biri olan AB üyeliğine verdiği desteği, tutarlı ve ilkeli duruşu da takdirle karşıladıklarını vurguladı.

Şentop, iki ülkenin de düzensiz göç hareketlerinin kontrolünde kritik rol oynadığını ve ağır yük kaldırdığını dile getirerek, "Gerek çevremizdeki sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması gerekse düzensiz göç konusunda diyalog ve iş birliğimizin daha da geliştirilmesinin yararlı olacağını düşünüyorum." dedi.

Mevcut ikili parlamentolar arası ilişkilere daha da ivme kazandırılması gerektiğini belirten Şentop, ziyaretinin "karşılıklı yakınlaşma ve derinleşmeye fırsat sunmasını temenni ettiğini" söyledi.

Şentop ayrıca, 16 yıl önce Türkiye ve İspanya'nın eş başkanlığında temelleri atılan Medeniyetler İttifakı'nın temsil ettiği değerlere desteğinin ve bağlılığının tam olduğunu ifade etti.

İspanya'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye'ye verdiği desteği de unutmadıklarını aktaran Şentop, sözlerine şöyle devam etti:

"Güvenliğimiz için önemli tehdit teşkil eden FETÖ ve PKK/ YPG gibi örgütlere karşı ortak mücadelemizin devam edeceğine, İspanya'nın bu konudaki hassasiyetinin süreceğine inanıyoruz. Ülkemiz ve İspanya arasındaki dostane ilişkiler çerçevesinde, FETÖ terör örgütüne finansman sağlamanın yanında, propaganda yapmasına imkan tanıyan FETÖ okullarının faaliyetlerinin engellenmesi ve eğitim kurumlarının Türk Maarif Vakfı'na devri konusunda İspanya'nın desteğini bekliyoruz."

İspanya'ya 27 yıl sonra TBMM Başkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiren Şentop'a, TBMM Katip Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti İzmir Milletvekili ve Türkiye- İspanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Atilla Kaya, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar da eşlik ediyor.