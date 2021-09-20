Üye Girişi
TBMM Başkanı Şentop, İspanyol akademisyenler ve düşünce kuruluşları temsilcileriyle görüştü - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, İspanyol akademisyenler ve düşünce kuruluşları temsilcileriyle görüştü

20.09.2021 14:17

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un, düzensiz göçmen ve mültecilere ilişkin Türkiye'yi hedef alan açıklamalarını, "realiteden uçuk ve kopuk" olmakla eleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un, düzensiz göçmen ve mültecilere ilişkin Türkiye'yi hedef alan açıklamalarını, "realiteden uçuk ve kopuk" olmakla eleştirdi.

Şentop, İspanya'da yaptığı resmi görüşmeler kapsamında IE Business Scholl'a bağlı Global International Relations Center'da (Küresel Uluslararası İlişkiler Merkezi) farklı düşünce kuruluşlarından uzman ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Konuşması sırasında da Türkiye'nin düzensiz göçmenler ve mültecilere ilişkin politikasını aktaran Şentop, şunları söyledi:

"Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama en cömert ülkesiyiz. Türkiye en çok mülteciyi barındıran ülke. 4 milyonun üzerinde kayıtlı Suriyeli Türkiye'de yaşıyor ve son birkaç aydır değil, 10 yıldır yaşıyor. Türkiye, kendi topraklarında yaşamayacak hale gelen bu insanlara, kendi vatandaşlarına sağladığı imkanların hepsini tanıyor. Eğitim ve sağlık dahil olmak üzere. Bu sığınmacıların yüzde 70'ten fazlası kadınlar ve çocuklar. Göç ve sığınmacı konusu sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu ve sorumluluğu. Buna yol açan işleri yapan da Türkiye değil. Afganistan'ı, Suriye'yi, Irak'ı biz karıştırmadık. Karışmasında bizim hiç etkimiz yok. Burada çıkan sorumluluğu Türkiye üstleniyor."

"Dünya şartları, paradigmalar, düşünceler değişiyor ama Türkiye'nin önemi değişmiyor." diyen Şentop, Türkiye'nin jeostratejik konumuna ve bulunduğu coğrafyanın önemine dikkati çekti.

Şentop, "Türkiye'nin tarih itibarıyla bölgedeki pek çok halkla ilişkileri var. Bu bakımdan AB'nin ve ABD'nin Türkiye'yi dikkate alamadan, ilişkilerine önem veremeden etkili iş yapabilmesi mümkün gözükmüyor. 'Türkiye'nin önemi ortadan kalktı' diye konuşuyorlar ama tarih onları tekzip ediyor." ifadelerini kullandı.

Afganistan'daki gelişmeler

Afganistan'daki gelişmeleri de değerlendiren Şentop, "Afganistan'da Taliban, AB ve ABD'nin beklemediği şekilde yönetimi ele geçirdi. Kargaşa ortamı vardı ama şimdi hükümet kuruldu. Hükümetin kurulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim de arzu ettiğimiz manada, kapsayıcı bir hükümet ortaya çıkmadı. İnşallah, ümit ederiz ki böyle bir noktaya gidilir." diye konuştu.

Avrupa'nın iç politikasında tedirginlik yaratan Afganistan'dan yeni göç dalgası başlamasıyla ilgili soruları yanıtlayan Şentop, "Taliban, havaalanları başta olmak üzere sınırları büyük ölçüde kapattı. Bunlar açıldığı takdirde çok büyük bir göç dalgası olacak. Biz bu insanları Afganistan'da tutabilecek şartları tesis etmeliyiz. Afganistan'ın realitesini dikkate alarak politika üretmeliyiz. Birtakım Taliban videoları, burkalar üzerinden tabiri caizse siyasi magazin anlamında politika üretmek yanlış olur. Realiteyi dikkate almalıyız. İnsani bakımdan çok önemli bir sorunla karşı karşıyayız." dedi.

Şentop, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un, "Bütün mültecileri biz mi alacağız biraz da Türkiye alsın" şeklinde açıklamasının sorulması üzerine, "Bu yaklaşım realiteden uçuk, kopuk. Bunu söyleyecek olsak biz söyleriz. 100-200 tane göçmen alıyor. Biz de 4 milyon göçmen var. Gerçekten kopuk bir açıklama." yanıtını verdi.

Başkanlık sistemi

TBMM Başkanı, Türkiye'de başkanlık sistemiyle ilgili soruları da yanıtlayarak, bu sistemin ülkesi için "daha demokratik ve daha uygun" olduğunu söyledi.

Şentop, "Parlamenter sistemde tek bir oy kullanıyorsunuz, yasama organını seçiyorsunuz. Hükümeti seçmiyorsunuz. Yasama organından hükümet bazen çıkıyor bazen çıkamıyor. Ben başkanlık sisteminin eskiden beri savunucusuyum. Sistem yeni değişti. 2018'den itibaren yürürlükte. Aynı siyasi aktörlerle yürürlüğe girdi. Eski siyasetin teamülleri hem siyasette hem bürokraside var. Biraz zamana ihtiyacı olduğunu, 2023'ten sonra sistemin çok daha iyi çalışacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, İspanyol akademisyenler ve düşünce kuruluşları temsilcileriyle görüştü
TBMM Başkanı Şentop, İspanyol akademisyenler ve düşünce kuruluşları temsilcileriyle görüştü
TBMM Başkanı Şentop, İspanyol akademisyenler ve düşünce kuruluşları temsilcileriyle görüştü
TBMM Başkanı Şentop, İspanyol akademisyenler ve düşünce kuruluşları temsilcileriyle görüştü
TBMM Başkanı Şentop, İspanyol akademisyenler ve düşünce kuruluşları temsilcileriyle görüştü
TBMM Başkanı Şentop, İspanyol akademisyenler ve düşünce kuruluşları temsilcileriyle görüştü
TBMM Başkanı Şentop, İspanyol akademisyenler ve düşünce kuruluşları temsilcileriyle görüştü
TBMM Başkanı Şentop, İspanyol akademisyenler ve düşünce kuruluşları temsilcileriyle görüştü
TBMM Başkanı Şentop, İspanyol akademisyenler ve düşünce kuruluşları temsilcileriyle görüştü
TBMM Başkanı Şentop, İspanyol akademisyenler ve düşünce kuruluşları temsilcileriyle görüştü
TBMM Başkanı Şentop, İspanyol akademisyenler ve düşünce kuruluşları temsilcileriyle görüştü

Mustafa Şentop, Sebastian Kurz, Afganistan, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, İspanyol akademisyenler ve düşünce kuruluşları temsilcileriyle görüştü - Son Dakika


Son Dakika

Dev medya kuruluşu, röportaj yaptığı hakim ve ailesinin fotoğraflarını güvenlikleri için buzlayarak servis etti 15:50 Dev medya kuruluşu, röportaj yaptığı hakim ve ailesinin fotoğraflarını güvenlikleri için buzlayarak servis etti TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni Milli Takım hocası ile ilgili konuştu: Yabancı diye Stefan Kuntz'u yıpratmayalım 15:41 TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni Milli Takım hocası ile ilgili konuştu: Yabancı diye Stefan Kuntz'u yıpratmayalım Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum 15:08 Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum
90 bin nüfusu olan ilçede üretilip dünyaya ihraç ediliyor! Ankara'nın turşusunu 22 ülkeye gönderiyorlar 14:58 90 bin nüfusu olan ilçede üretilip dünyaya ihraç ediliyor! Ankara'nın turşusunu 22 ülkeye gönderiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti 14:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti ABD'ye geçmeye çalışan Meksikalı mültecilere arı sürüsünün saldırdı 14:24 ABD'ye geçmeye çalışan Meksikalı mültecilere arı sürüsünün saldırdı
Bayilerin 13:51 Bayilerin "Stokta yok" dediği Honda Civic'in bir tarlada bekletilmesi tepki çekti Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi 12:58 Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi

Son Dakika Haberleri
15:49 Dev medya kuruluşu, röportaj yaptığı hakim ve ailesinin fotoğraflarını güvenlikleri için buzlayarak servis etti
15:46 Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu
15:40 TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni Milli Takım hocası ile ilgili konuştu: Yabancı diye Stefan Kuntz'u yıpratmayalım
15:07 Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum
15:05 Maç boyunca ıslıklanan Ryan Babel, sosyal medyada kendisine destekte bulunanlara teşekkür etti
14:44 TFF Başkanı Nihat Özdemir ve G.Saray Başkanı Burak Elmas'ın otelde buluşma iddiasına yanıt geldi
14:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti
14:24 Pfizer açıkladı! BioNTech aşısı 5-11 yaş arası çocuklar için güvenli
14:19 İspanya'yı yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımız, İstanbul'da coşkuyla karşılandı
Geleneksel usul hazırlanan üzüm pekmezinin kilosu 100 liradan satılıyor Geleneksel usul hazırlanan üzüm pekmezinin kilosu 100 liradan satılıyor         
15:53
Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu         
15:46
Putin'in partisi seçim sonrası zafer ilan etti! Muhalifler sokağa inme kararı aldı Putin'in partisi seçim sonrası zafer ilan etti! Muhalifler sokağa inme kararı aldı         
15:12
Maç boyunca ıslıklanan Ryan Babel, sosyal medyada kendisine destekte bulunanlara teşekkür etti Maç boyunca ıslıklanan Ryan Babel, sosyal medyada kendisine destekte bulunanlara teşekkür etti         
15:05
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibinden açıklama: Olay basına yansıdığı gibi değil 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibinden açıklama: Olay basına yansıdığı gibi değil         
14:50
1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu 1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu         
14:31
İspanya'yı yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımız, İstanbul'da coşkuyla karşılandı İspanya'yı yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımız, İstanbul'da coşkuyla karşılandı         
14:20
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok         
13:25
Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı         
11:46
Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk         
11:41
Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu         
11:24
İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti         
10:50
Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı         
10:31
Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı         
09:58
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek         
09:50
Galatasaray taraftarın Galatasaray taraftarın "Formayı çıkar" tepkisine Ömer Bayram, "Eyvallah" diyerek formasını yere attı         
09:30
Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 15:57:36. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, İspanyol akademisyenler ve düşünce kuruluşları temsilcileriyle görüştü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement