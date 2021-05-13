TBMM Başkanı Şentop, İsrail saldırılarına tepki gösterdi: Bayramı zehir eden bir tablo - Son Dakika

Bayram namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, namaz sonrası İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İsrail'in işgal ve zulüm politikalarına İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyanın ortak tavır alması gerektiğini vurgulayan Şentop, şu ifadeleri kullandı:

''BAYRAMI ZEHİR EDEN BİR TABLO''

"Bu, bütün İslam dünyasını, 2 milyarı aşkın dünyadaki Müslümanları rencide eden, üzen, bayramını zehir eden bir tablo. Tepkimiz Musevilere, Yahudilere karşı değil siyonist bir amaçla ideolojik olarak hareket eden ve bölgeyi bir kan gölüne, bir zulüm mekanına çeviren siyonist İsrail zihniyetine karşıdır.

''İSLAM ÜLKELERİ ORTAK TAVIR ALMALI''

Başta İslam ülkeleri olmak üzere dünyanın uluslararası hukuka aykırı bu tutum, işgal ve zulüm politikalarına karşı ortak tavır alması lazım. Kudüs ve Mescid-i Aksa'da barış, huzur sağlanmadığı sürece başta Ortadoğu olmak üzere bütün dünyada barışın tesis edilebilmesi mümkün değil. İsrail'e arka çıkan ülkeleri, dünyada adalet ve barış, uluslararası hukuk bakımından dürüst ve adaletli davranmaya davet ediyorum.''

KUDÜS VE GAZZE'DE YAŞANANLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, şehit olanların sayısı; 17'si çocuk, 7'si kadın 1'i yaşlı olmak üzere 69'a yükselirken, yaralı sayısının 400'ü aştığı aktarıldı.