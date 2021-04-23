Bağcılarlı 23 öğrenci, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu Ankara'da yaşadı - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği "Başkan'la Süper Gezi" çekilişiyle belirlenen öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu Ankara'da yaşadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TBMM'nin açılışının 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza atıldı.

Belediye tarafından düzenlenen "Başkan'la Süper Gezi" çekilişiyle belirlenen 23 öğrenci Ankara'ya götürüldü. 23 Nisan'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dikkate alınarak, "Milli İrade" isimli gezi bir gün önce gerçekleşti.

İlk olarak Anıtkabir'i ziyaretinde rehber Güller Koç'tan bilgi alan çocuklar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Çocuklar, gezi kapsamında "Kurtuluş Savaşı Müzesi" olarak kullanılan Birinci Meclis'i, ardından da "Cumhuriyet Müzesi" olarak anılan İkinci Meclis'i ziyaret etti. Müzelerdeki araç, gereç ve eşyaları inceleyen çocuklar, adeta zamanda yolculuğa çıktı.

Öğrencilerin gezi kapsamındaki son durağı TBMM oldu. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 23 öğrenciyi kabul etti.

Divan Salonu'nda çocuklarla bir süre sohbet eden ve sorularını yanıtlayan Şentop, TBMM'nin kuruluşu ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında bilgiler verdi.

Çocuklardan Miraç Eymen Kaya'nın okuduğu İstiklal Marşı ile Sena Kılavuz'un okuduğu şiiri beğendiğini belirten Şentop, "Bugüne kadar duyduğum en güzel İstiklal Marşı'ydı. Bize gözyaşları içinde ve büyük bir coşkuyla İstiklal Marşımızı okuyan Eymen, istikbalimizin emin ellerde olduğuna olan inancımızı perçinledi." ifadelerini kullandı.

Çocukları makamında da ağırlayan Şentop, koltuğunu Bağcılar Aşık Veysel İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Miraç Eymen Kaya'ya devretti. Makam çıkışında ve TBMM şeref merdivenlerinde çocuklarla fotoğraf çektiren Şentop, ziyaretleri için öğrencilere teşekkür etti.

Meclisin genel kurul salonu, kulisler, meclis bahçesi ve diğer bölümlerini gezen öğrencilere, meclis lokantasında öğlen yemeği ikram edildi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da gezide çocukları yalnız bırakmadı.

"Gezerek, görerek tarihlerini öğrendiler"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağırıcı, TBMM'nin açılışı gibi büyük bir tarihi olayı çok iyi anlamak için Ankara'ya gittiklerini belirterek, "Yarınımız olan çocuklarımızla adeta zamanda yolculuğa çıktık. Gezerek, görerek tarihlerini öğrendiler. Millet iradesinin temsil edildiği mekanda unutulmaz bir 23 Nisan yaşadık." değerlendirmesini yaptı.

Ankara'da coşkulu ve heyecanlı bir gün geçiren çocuklar, hatıra fotoğrafı da çekildi.