TBMM Başkanı Şentop, İstiklal Marşı konulu kısa film ödül törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İstiklal Marşı'mızı, memleketimizin her okulunda, her resmi töreninde bu milletin genci yaşlısı, kadını ve erkeğiyle hep birlikte yürekten ve coşkuyla ilelebet okumaya devam edeceğiz." dedi.

Şentop, Mecliste "İstiklal Kısa Film Yarışması Ödül Töreni"ne katıldı. Programda, ayrıca, "Yaşadığımız İl ve İstiklal Marşı Konulu Kartpostal Resimleme Yarışması" başlatıldı.

Şentop, burada yaptığı konuşmada, sözlerine "Şanlı tarihimize ve milli şairimiz Mehmet Akif'e sevgimizin, vefamızın ve yüksek hürmetlerimizin bir ifadesi olarak TBMM tarafından 2021 yılının İstiklal Marşı Yılı olarak kabul edilmesinin haklı gururu, şerefi ve mutluluğuyla sizleri selamlıyorum." diyerek başladı.

Kurtuluş Savaşı'na, Milli Mücadele'ye "İstiklal Savaşı" denmesinin altında yatan gerçeğin, doğuda Ermenistan kuvvetlerine, batıda İtilaf Devletleri'nin harekete geçirdikleri Yunan ordusuna, güneyde Fransız ordusuna karşı girişilen bağımsızlık mücadelesi olduğunu belirten Şentop, "Elbette bu bağımsızlık mücadelesi için yazılan marş da 'İstiklal' adını taşımalıydı." ifadelerini kullandı.

Kendisi bizzat şahit olarak o zor günleri kaleme alan Mehmet Akif'in, sanki kendisinden sonraki nesiller için de o günlerin yapılabilecek en iyi tasvirini yaptığını anlatan Şentop, şöyle devam etti:

"Mehmet Akif dili iyi kullanarak insanları etkileyebilen bir hatip, kalemini etkili kullanan nadide üdebadandır. Mehmet Akif, dilin bütün inceliklerine hakim büyük bir entelektüeldi. Onun destekleriyle yayın hayatına başlayan Sebilürreşad'ın üzerinden bir asırdan fazla zaman geçti. Her ne kadar 1966 yılı ila 2016 yılı arasında yayın hayatına devam edemese de Sebilürreşad dergicilik alanında önemini korumaya devam etmiştir. İstiklal Marşı'nın 100. yılı vesilesiyle Sebilürreşad'ın özel bir sayısını hazırladık. İnşallah dergimizin bu sayısı İstiklal'imize yaraşır nitelikte okuyucunun istifadesine sunulacak."

Çetin geçen savaş yıllarında yazılan İstiklal Marşı'nın, bağımsızlık hikayesini anlatan bir sanat eseri olduğunu vurgulayan Şentop, şunları söyledi:

"Mitolojiler, destanlar, şiirler, romanlar, hikayeler; gelişen teknolojiyle görsel sanatlar, tiyatrodan sinemaya ve popüler kültür aracı olarak televizyon dünyasına hızla geçerek insanoğlunun kültür dünyasını şekillendirmeye devam ediyor. Sanatın gücü eski çağlarda, günümüzde ve gelecekte de yerini korumaya devam edecek. Bizler de istiklalimizi en iyi şekilde anlatacak kişilerin, sanatçılarımız olacağını düşündük. Bu düşüncelerle bugün burada, İstiklal Marşı'mızın 100. yılında, 'İstiklal' isimli kısa film yarışmasının ödül törenini gerçekleştirmek ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla düzenlediğimiz 'Yaşadığımız İl ve İstiklal Marşı' konulu kartpostal resimleme yarışmasını bugün itibarıyla başlattığımızı duyurmak için toplandık. Milli Mücadele'yi, istiklalimizi, milli marşımızın yazarı Mehmet Akif'i gelecek nesillere aktarmak için resimlere, fotoğraflara, sinemaya, belgesellere, kısa filmlere ihtiyacımız var çünkü biliyoruz ki sanatın insanın bilgisini artırma ve duygularını karşı tarafa aktarma oranı, belki de en önemlisi gelecek nesillere miras olarak kalma oranı yüksektir. Bugün bütün büyük şahsiyetlere baktığımızda onlardan bizlere bir eser, bir tablo, bir külliyat, bir şiir, bir güzel söz kaldığını görürüz. Bunların hepsi sanattır. Günümüzde ise görsel sanatların yükselişe geçtiği aşikardır. Kısa film çekmek, yazmak, yönetmek uzun metrajlı filmlere göre bir nebze daha zordur diyebiliriz. Bir sanat eserinin hacmi küçüldükçe derdini anlatması güçleştiğinden, hüner gerektiren bir iştir. Derinlik ve detayı aktarmak, istediğiniz mesajı kısa ve vurucu, yüksek sesle vermek kolay değildir."

"Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın"

İstiklali sanat vasıtasıyla anlatan ve dereceye girenlerin ödüllerini vermekten onur duyduğunu dile getiren Şentop, "İstiklal Marşı Yılı vesilesiyle İstiklal Savaşı'mızı, marşımızı, milli şairimizi hayatımızın ve sanatımızın merkezine almanın ehemmiyetine samimiyetle inanıyorum. Türkçemizin ses ve sanat bayrağını devralmaya, onurlu davasını sürdürmeye çalışan kıymetli sanatçılarımızı kutluyorum. Yönetmeninden senaristine, oyuncusundan ışıkçısına kadar bu yapımlarda emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Yarışmaya katılan tüm sanatseverlere kendilerini tanıtma, geliştirme ve ifade etme yolunda yeni kapılar açılmasını temenni eden Şentop, "Asım'ın nesli olarak bugün hayatın ve sanatın her alanında, İstiklal şairimizin ideallerini gerçekleştirmeye çalışmanın gayreti içinde Cenabıhak hizmetlerinizi daim, gayretlerinizi kaim ve emeklerimizi makbul eylesin." diye konuştu.

İstiklal Marşı'nın ebediyete kadar dillerdeki ve gönüllerdeki varlığını koruyacağına inandığını vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı'mızı, memleketimizin her okulunda, her resmi töreninde bu milletin genci yaşlısı, kadını ve erkeğiyle hep birlikte yürekten ve coşkuyla ilelebet okumaya devam edeceğiz. Akif'in duasıyla bitirelim: Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın."

Yarışmanın birincisi "İstiklal" filmi

Şentop'un konuşmasının ardından yarışmada dereceye giren kısa filmlerin gösterimi gerçekleştirildi. Yarışmada birinciliği Abdullah Karaca "İstiklal" adlı filmiyle alırken "Mektup" adlı filmle ikinciliğe Metin Öztürk, "41" adlı film ile üçüncülüğe Ömer Dişbudak layık görüldü.

Yarışmanın birincisi Abdullah Karaca'ya ödülünü Şentop verdi. Şentop ayrıca eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova, sanatçılar Hülya Koçyiğit ve Yavuz Bingöl ile Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon, bazı il ve ilçelerin belediye başkanları, yönetmen, senarist ve yapımcılara da yarışmaya katkılarından dolayı plaket verdi.

Programa, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül de katıldı.