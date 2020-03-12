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TBMM Başkanı Şentop: "İstiklal Marşımız her zaman bizim referans kaynağımızdır"
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis yerleşkesi içerisinde yapılan "15 Temmuz Şehitleri Anıtı"nın açılış törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:53 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis yerleşkesi içerisinde yapılan "15 Temmuz Şehitleri Anıtı"nın açılış törenine katıldı. (2)
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