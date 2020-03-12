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Son Dakika: HDP, koronavirüs nedeniyle tüm nevruz etkinliklerini iptal etti

Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İtalya'da bir kişi bir metre çapındaki ahşap bir çemberle sokaklarda dolaştı