TBMM Başkanı Şentop: "İstiklal Marşımız her zaman bizim referans kaynağımızdır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop: 'İstiklal Marşımız her zaman bizim referans kaynağımızdır' - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "İstiklal Marşımız her zaman bizim referans kaynağımızdır"

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis yerleşkesi içerisinde yapılan "15 Temmuz Şehitleri Anıtı"nın açılış törenine katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis yerleşkesi içerisinde yapılan "15 Temmuz Şehitleri Anıtı"nın açılış törenine katıldı. (2)

TBMM Başkanı Şentop: İstiklal Marşımız her zaman bizim referans kaynağımızdır

Mustafa Şentop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:53 Kaynak: AA
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