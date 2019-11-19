Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, İYİ Parti Grup Başkanı Çakırlar ile görüşecek
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TBMM Başkanı Şentop, İYİ Parti Grup Başkanı Çakırlar ile görüşecek

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in açılışının 100. yıl dönümü etkinliklerinin planlanmasına ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere, Meclis'te İYİ Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar ile görüşecek.

TBMM Başkanı Şentop, İYİ Parti Grup Başkanı Çakırlar ile görüşecek, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in açılışının 100. yıl dönümü etkinliklerinin planlanmasına ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere, Meclis'te İYİ Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar ile görüşecek.

TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinliklerine ilişkin milletvekillerinin önerilerini alan Şentop, Meclis'te grubu bulunan partilerin grup başkanlarıyla görüşüyor.

Şentop, bu kapsamda bugün saat 16.00'da İYİ Parti Grup Başkanı Çakırlar ile Meclis'te bir araya gelecek.

Mustafa Şentop, geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'yla görüşmüştü.

Orhan Çakırlar, Mustafa Şentop, İYİ Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:18 Kaynak: AA
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