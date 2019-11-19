Son Dakika › Güncel › TBMM Başkanı Şentop, İYİ Parti'yi ziyaret etti - Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop, İYİ Parti'yi ziyaret etti
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un İYİ Parti'ye gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de İYİ Parti'yi ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:09 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un İYİ Parti'ye gelişi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de İYİ Parti'yi ziyaret etti. Şentop ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Trafik Kanunu değişiyor: Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri İçişleri Bakanlığına geçecek TBMM'de Bülent Ecevit tartışması: Milletvekilleri birbirine girdi Erdoğan'ın milletvekillerine talimatı sonrası İYİ Parti'den dikkat çeken erken seçim çağrısı Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'in annesinin feryadı yürek dağladı