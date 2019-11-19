Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, İYİ Parti'yi ziyaret etti
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TBMM Başkanı Şentop, İYİ Parti'yi ziyaret etti

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un İYİ Parti'ye gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de İYİ Parti'yi ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un İYİ Parti'ye gelişi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de İYİ Parti'yi ziyaret etti. Şentop ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, İYİ Parti'yi ziyaret etti

Mustafa Şentop, Lütfü Türkkan, İYİ Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:09 Kaynak: AA
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