Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, İYİ Parti'yi ziyaret etti - ANKARA(2)
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, İYİ Parti'yi ziyaret etti - ANKARA(2) - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, İYİ Parti'yi ziyaret etti - ANKARA(2)

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un İYİ Parti heyeti ile görüşmesinden görüntü ANKARATBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de İYİ Parti'yi ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un İYİ Parti heyeti ile görüşmesinden görüntü ANKARATBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de İYİ Parti'yi ziyaret etti. (2)

TBMM Başkanı Şentop, İYİ Parti'yi ziyaret etti - ANKARA(2)

Mustafa Şentop, İYİ Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:49 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığı düzenlemeleri Meclis'e sunuldu: Kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak
Trafik Kanunu değişiyor: Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri İçişleri Bakanlığına geçecek TBMM'de Bülent Ecevit tartışması: Milletvekilleri birbirine girdi Erdoğan'ın milletvekillerine talimatı sonrası İYİ Parti'den dikkat çeken erken seçim çağrısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 01:45:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, İYİ Parti'yi ziyaret etti - ANKARA(2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]