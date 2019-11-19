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TBMM Başkanı Şentop, İYİ Parti'yi ziyaret etti - ANKARA(2)
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un İYİ Parti heyeti ile görüşmesinden görüntü ANKARATBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de İYİ Parti'yi ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:49 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un İYİ Parti heyeti ile görüşmesinden görüntü ANKARATBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de İYİ Parti'yi ziyaret etti. (2)
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