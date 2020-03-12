TBMM Başkanı Şentop, İzmir'den gelen öğrencileri kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, İzmir'den gelen öğrencileri kabul etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, İzmir'den gelen öğrencileri kabul etti

6 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'den gelen anaokulu öğrencilerini kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, İzmir'den gelen öğrencileri kabul etti, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'den gelen anaokulu öğrencilerini kabul etti.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Ziyarette İzmir Gaziemir'den Özel Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencileri İstiklal Marşı'nın okudu. 6 yaş grubundan 11 anasınıfı öğrencisi İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu.


Meclis Başkanı Şentop anasınıfı öğrencilerini alkışlayarak kutladı ve hediyeler verdi. Ziyaret sırasında kameralara, gündemdeki korona virüs nedeniyle ilginç görüntüler de yansıdı. Meclis Başkanı Şentop minik öğrencilere virüse karşı tavsiyelerde bulunurken öğrenciler de ellerini dezenfektan ile temizlemeyi ihmal etmedi. Ziyaret sonunda Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Okul Müdürü Şeyma Kılınç ve 6 yaş öğretmeni Zeynep Turgut ile öğrencilere hediyeler vererek uğurladı. - ANKARA

Mustafa Şentop, Türkiye, İzmir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:01 Kaynak: İHA
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