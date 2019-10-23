Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima'yı kabul etti
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima'yı kabul etti

TBMM Başkanı Şentop, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima'yı kabul etti

14 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'yı kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'yı kabul etti.

Şentop'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Şentop, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima'yı kabul etti

Mustafa Şentop, Japonya, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:27 Kaynak: AA
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