TBMM Başkanı Şentop, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima'yı kabul etti
14 dakika önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'yı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:27 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'yı kabul etti.
Şentop'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
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