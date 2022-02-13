TBMM Başkanı Şentop, "Kadir Bilmek..." belgeselinin gösterimine katıldı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Kadir Topbaş'ın tüm kentin halen istifade ettiği pek çok eserde imzası bulunduğunu belirterek, "Yaptığı hizmetlerle taraflı tarafsız bütün İstanbulluların takdirini kazanmış kıymetli bir belediye başkanıydı." dedi.

Şentop, Kadir Topbaş'ın vefatının 1. yılı dolayısıyla hazırlanan "Kadir Bilmek..." adlı belgesel filmin Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) gösterimine katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik öncesi Şentop, AKM girişindeki Topbaş'la ilgili sergiyi gezerek, davetlilerle fotoğraf çektirdi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, sergideki fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Topbaş'ın, herkesin gönlünde güzel izler bırakmış müstesna bir insan olduğunu dile getiren Şentop, vefa gereği kendisini ilk belediye başkanlığı yaptığı Beyoğlu'nda anmanın önemli bir hatırlama olacağını kaydetti.

Merhum Kadir Topbaş'ın İstanbul'a hizmete 1999'da Beyoğlu'nda belediye başkanlığıyla başladığını, daha sonra büyükşehir belediye başkanı olarak 14 yıl İstanbullulara hizmet ettiğini hatırlatan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O, bir insanın dünyevi anlamda edinebileceği bütün payeleri edinmenin mazhariyetine erişmiş değerli bir insandı. Yaptığı hizmetlerle taraflı tarafsız bütün İstanbulluların takdirini kazanmış kıymetli bir belediye başkanıydı. Kişiliği, duruşuyla kendini saydırıp sevdirerek, Kadir Topbaş'lıktan Kadir ağabeyliğe terfi etmişti. Ağabey olmak ve ağabey olarak anılmak; makam koltuğundan kalkıp, zengin-fakir, yaşlı-genç, kadın-erkek fark etmeksizin herkesin derdini dinleyip, mutluluğuna ortak olup, gönüllere girebilmekle mümkündür. Merhum Kadir ağabey de bunu başarabilmiş nadir insanlardandır."

Şentop, Topbaş'ın vazifeye başlar başlamaz Beyoğlu'nda kapsamlı bir dönüşüm başlattığını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde de yaptığı çalışmalarla İstanbulluların gönlünde taht kurduğunu söyledi.

Şentop, "İstanbul'un bütün altyapısına, yeşil alanlarına, ulaşım ağına, kültürel kimliğine yapılan yatırımlar sayesinde, İstanbullular bir metropolde yaşamanın ayrıcalığını hissetmeye başlamışlardır. Merhum Kadir ağabeyin bütün İstanbul'un halen istifade ettiği pek çok eserde imzası vardır. Dünya durdukça bu istifade devam edecek, inanıyoruz ki amel defterine hayırlar, sevaplar yazılmaya devam edecektir." diye konuştu.

"Sıcakkanlı, nezaket sahibi, ince düşünceli bir insandı"

Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Ersan Topbaş da babasını anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini ifade ederek, "Sıcakkanlı, nezaket sahibi, ince düşünceli bir insandı. Bizle çok güzel bir bağ kurmuştu. Özlemle onu anıyoruz. Hakikaten babam, kendini halka adamış, halka hizmet etmenin Hakk'a hizmet olduğunu şiar kabul etmişti. Bizler ailesi olarak ondan ayrı ve uzak kalsak da onun yaptığı icraatlarla hep gurur duyduk." şeklinde konuştu.