TBMM BAŞKANI ŞENTOP 'KALEM SEVERLER'LE AKM'DE BİRARAYA GELDİ - Son Dakika
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP 'KALEM SEVERLER'LE AKM'DE BİRARAYA GELDİ

05.03.2022 15:05

ATATÜRK Kültür Merkezi'ndeki bir restoranda 'Kalemle Yol Almak programı düzenlendi.

ATATÜRK Kültür Merkezi'ndeki bir restoranda 'Kalemle Yol Almak programı düzenlendi. Programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Beyoğlu Belediyesinin düzenlendiği Kalemle Yol Almak programına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Muhittin Şimşek, yazar Doğan Hızlan, kalem üreticileri, kalem ustaları, koleksiyonerler, kalem tamircileri ve kalem severler katıldı. Programa katılanlar kalemlerle ilgili anılarını anlattı kalem sevgisi konuşuldu. Beyoğlu'nda kalem festivali düzenlenme konusu da ele alındı.

KALEM ÜZERİNE KELAM ETMEK ÜZERE BİR ARAYA GELDİK

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Toplantılar bir sebeple oluyor, bugün çok güzel bir sebeple bir araya geldik. Kalem üzerine kelam etmek üzerine bir araya geldik. Malumunuz Kuran-ı Kerim'de bir surenin ismi kalemdir. Kaleme yemin herkes tarafından bilinir ama, kalemle birlikte yazdıklarına da yemin ediyor Allah. Bu kültürü yaşatacak, bu kültüre dikkat çekecek bir farkındalık oluşturacak çalışmalar çok kıymetli çalışmalar dedi.

OTURUP BİRBİRİMİZE MEKTUP YAZALIM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Kalem deyince tabi yazı kültürümüz ile birlikte düşünmek lazım. Ben yazı yazmayı ben dile olan bir borcumuz olarak görüyorum. Yazdığımız oranda dilimizi koruyoruz. Kalem sadece bir araç kullanmak değil, bir dili yaşatmaktır. Burada konuşulan bir kalem cemiyeti kurma fikri, kalem müzesi fikri çok ciddi katkılar yapacaktır diye düşünüyorum. Mektup yazmayı yaygınlaştıralım, biz örnek olalım. Oturalım birbirimize mektuplar yazalım dedi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP 'KALEM SEVERLER'LE AKM'DE BİRARAYA GELDİ
TBMM BAŞKANI ŞENTOP 'KALEM SEVERLER'LE AKM'DE BİRARAYA GELDİ
TBMM BAŞKANI ŞENTOP 'KALEM SEVERLER'LE AKM'DE BİRARAYA GELDİ
TBMM BAŞKANI ŞENTOP 'KALEM SEVERLER'LE AKM'DE BİRARAYA GELDİ
TBMM BAŞKANI ŞENTOP 'KALEM SEVERLER'LE AKM'DE BİRARAYA GELDİ
TBMM BAŞKANI ŞENTOP 'KALEM SEVERLER'LE AKM'DE BİRARAYA GELDİ
TBMM BAŞKANI ŞENTOP 'KALEM SEVERLER'LE AKM'DE BİRARAYA GELDİ

YORUMLAR
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TBMM Başkanı Şentop dolma kalem meraklılarıyla bir araya geldi TBMM Başkanı Şentop dolma kalem meraklılarıyla bir araya geldi KALIN: ERDOĞAN YARIN PUTİN İLE GÖRÜŞECEK KALIN: ERDOĞAN YARIN PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Mustafa Şentop, İbrahim Kalın, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM BAŞKANI ŞENTOP 'KALEM SEVERLER'LE AKM'DE BİRARAYA GELDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM BAŞKANI ŞENTOP 'KALEM SEVERLER'LE AKM'DE BİRARAYA GELDİ - Son Dakika
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